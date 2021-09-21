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    Синоптики повідомили, коли прийде потепління

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    Після різкого похолодання ще маємо шанс погрітися на сонечку - Синоптики повідомили, коли прийде потепління
    Після різкого похолодання ще маємо шанс погрітися на сонечку
    Фото Фотоподорожі Україною/ Facebook

    В Україні незабаром прогнозують до +20 градусів

    Синоптики прогнозують потепління на всій території України вже найближчими вихідними. Повітря 25-26 вересня прогріється до +15...+20 градусів. Про це інформує Укргідрометцентр.

    Найтепліше буде у південних регіонах – там прогнозують до +18...+22 градусів.

    На Заході країни, у центральних та південних областях прогнозують сонячну й теплу погоду без опадів – орієнтовно +14...+18 градусів. Тільки у східному регіоні дощитиме. Там буде в середньому +12...+13 градусів.

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    Однак на 22 -23 вересня прогнозують заморозки до 0...-3 градусів.

    Нагадаємо, в Україну прийшла метеорологічна осінь, цього тижня буде багато дощів та істотно похолодає. Опади очікуються повсюдно, проте до кінця тижня вони ослабнуть. Особливо свіжо буде в північних і західних областях. Проте вже ближче до вихідних температура в країні почне підвищуватися.

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    Теги: Укргідрометцентр повітря
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    Синоптики повідомили, коли прийде потепління