Синоптики повідомили, коли прийде потепління

Після різкого похолодання ще маємо шанс погрітися на сонечку

В Україні незабаром прогнозують до +20 градусів

Синоптики прогнозують потепління на всій території України вже найближчими вихідними. Повітря 25-26 вересня прогріється до +15...+20 градусів. Про це інформує Укргідрометцентр.

Найтепліше буде у південних регіонах – там прогнозують до +18...+22 градусів.

На Заході країни, у центральних та південних областях прогнозують сонячну й теплу погоду без опадів – орієнтовно +14...+18 градусів. Тільки у східному регіоні дощитиме. Там буде в середньому +12...+13 градусів.

Однак на 22 -23 вересня прогнозують заморозки до 0...-3 градусів.

Нагадаємо, в Україну прийшла метеорологічна осінь, цього тижня буде багато дощів та істотно похолодає. Опади очікуються повсюдно, проте до кінця тижня вони ослабнуть. Особливо свіжо буде в північних і західних областях. Проте вже ближче до вихідних температура в країні почне підвищуватися.

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