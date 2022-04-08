У Києві зменшиться кількість блокпостів, а зброю видаватимуть не усім добровольцям

Тероборона упорядкує діяльність добровольчих підрозділів, які несуть службу на блокпостах Києва і області, розповів генерал Галушкін

Добровольчі формування тергромад, які несуть службу на блокпостах у столичному регіоні, повинні обладнати спецмісця для зберігання зброї

Крім тероборони, на блокпостах у столичному регіоні несуть службу ще й добровольчі підрозділи територіальних громад. Про це на брифінгу розповів керівник Сил територіальної оборони ЗСУ, бригадний генерал Юрій Галушкін.

Зараз Сили тероборони разом із військовими адміністраціями Києва та Київської області упорядковують діяльність таких формувань.

Йдеться, зокрема, про процес використання зброї такими добровольчими підрозділами. Галушкін пояснив, що формування, які не виконують завдання, пов’язані із використанням зброї, мають обладнати спеціальні місця для її зберігання. «І будуть отримувати її (зброю – ред.) лише для виконання бойових завдань», – запевнив командувач Сил територіальної оборони.

Блокпости, які знаходяться на території української столиці і не передбачені розпорядженням керівника угруповань військ з оборони Києва, будуть демонтовані, що спростить як пересування громадян, так і роботу журналістів.

Нагадаємо, усю територію Київської області українські Збройні сили звільнили від розбійських окупантів 2 квітня.

За кілька днів до того, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області. Після цього Україна і світ побачили звірства рашистів у передмістях української столиці.

Зокрема, у звільненій від окупантів Бучі правоохоронці виявили катівню.