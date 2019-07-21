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    Політика

    Зеленський не зізнався, за кого голосував: не хоче більше платити штрафів

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    Президент України Володимир Зеленський віддав свій голос на позачергових виборів до Ради - Зеленський не зізнався, за кого голосував: не хоче більше платити штрафів
    Президент України Володимир Зеленський віддав свій голос на позачергових виборів до Ради

    Володимир Зеленський із дружиною проголосували на дільниці в Оболонському районі

    Президент України Володимир Зеленський віддав свій голос на позачергових парламентських виборах. Він із дружиною проголосував на виборчій дільниці №800479 в Оболонському районі Києва.

    Зеленський відмовився сказати журналістам, за кого голосував, зазначивши, що не хоче більше платити штрафів.

    Нагадаємо, 21 квітня, під час другого туру президентських виборів, вийшовши з кабіни для голосування, Зеленський показав на камери бюлетень із хрестиком навпроти свого імені.

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    Через три години поліцейські прийшли в його штаб і виписали адміністративний протокол.

    Як повідомляє прес-служба поліції Києва, дії Зеленського кваліфіковано за ст. 212-10 (Порушення обмеження щодо ведення передвиборної агітації) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Санкція статті передбачає штраф від 30 до 50 мінімумів доходів громадян.

    Пізніше Зеленський оплатив 850 гривень штрафу.

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