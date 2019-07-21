Вибори нової Ради: 27 дільниць відкрилися із запізненням
Наразі працюють всі дільничні виборчі комісії
Із понад 29 тисяч дільничних виборчих комісій в Україні тільки 27 не відкрилися вчасно о восьмій годині ранку. Про це заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.
«Лише 27 дільничних виборчих комісій відкрилися з порушенням терміну 8-ї години ранку», - сказала вона.
Водночас Сліпачук підкреслила, що більшість із вказаних дільниць запізнилися з відкриттям на 10-20 хвилин через технічні причини.
Голова ЦВК підкреслила, що наразі працюють всі дільниці.
Нагадаємо, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.
У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.
Джерело: Укрінформ