Вибори нової Ради: 27 дільниць відкрилися із запізненням



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Наразі працюють всі дільничні виборчі комісії

Із понад 29 тисяч дільничних виборчих комісій в Україні тільки 27 не відкрилися вчасно о восьмій годині ранку. Про це заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

«Лише 27 дільничних виборчих комісій відкрилися з порушенням терміну 8-ї години ранку», - сказала вона.

Водночас Сліпачук підкреслила, що більшість із вказаних дільниць запізнилися з відкриттям на 10-20 хвилин через технічні причини.

Голова ЦВК підкреслила, що наразі працюють всі дільниці.

Нагадаємо, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

Джерело: Укрінформ