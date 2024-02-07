Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Поліграфолог повідомив про результати перевірки Лієва

Христина Жиренко
glavcom.ua
Поліграфолог повідомив про результати перевірки Лієва
Експосадовець Міноборони України Олександр Лієв пройшов перевірку поліграфом
фото з відкритих джерел

Колишній т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Олександр Лієв 2 та 5 лютого пройшов дві перевірки на поліграфі

Пройшовши перевірку на поліграфі, експосадовець Міноборони України Олександр Лієв довів, що не причетний до вчинення злочину, у якому його підозрюють. Про це у коментарі УНН заявив директор Всеукраїнської асоціації поліграфологів Володимир Ведмідь, який проводив тест на поліграфі.

За його словами, інформація, яку нині активно поширюють про те, що Лієв, нібито, провалив тест на поліграфі, є абсолютно некоректною.

«Аналізуючи підозру, головне те, що він не вчиняв основних дій, які йому інкримінують. Виходячи з підозри, яку я вивчав, і з питань, які були на тесті, він його зовсім не провалив, а довів свою непричетність. Він пройшов тест, і на шість питань, які були дуже важливими по підозрі, дав правдиві відповіді. Факт залишається фактом: сім питань - шість підтверджувальна інформація, одна – ні», – зазначив Ведмідь.

Додав, що висновки по відповідях були зроблені минулої п’ятниці, коли Лієв проходив перший тест на поліграфі. Тест у понеділок, 5 лютого, коли Лієв дав на спірне питання відповідь з уточненням, був, фактично, демонстрацією того, що відбувалося у п’ятницю.

«Відповідь з додатком він зробив під час вчорашнього тесту. Але ж ми зробили висновок за результатами тесту, який був проведений у п’ятницю. І в п’ятницю була однозначна відповідь ні.

Вчора тест не повністю відповідав методиці, бо за правилами дослідження має бути проведено без присутності інших осіб, камер, журналістів, - виключно один на один з поліграфологом. А вчора сам пан Олександр захотів такий демонстраційний тест. Його результат нами не враховувався, і висновок за результатами цього тесту не складався. Це просто була демонстрація того, що відбувалося довше у п’ятницю», - уточнив директор Всеукраїнської асоціації поліграфологів.

Нагадаємо, колишній т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександр Лієв 2 та 5 лютого пройшов дві перевірки на поліграфі, щоб довести невинуватість у справі про начебто розкрадання майже 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ. Одна з них була публічна у присутності 14 різних ЗМІ. За результатами перевірок він чітко відповів на 6 з 7 питань. На запитання про те, чи отримував вказівки від керівництва на укладання контракту з «Львівським арсеналом», який фігурує у справі, Лієв зазначив, що це потребує пояснення.

Служба безпеки України у кінці січня заявила про викриття схеми розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. Йдеться про чиновників Міноборони та менеджерів «Львівського арсеналу». За інформацією слідства, зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд гривень бюджетних коштів на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ. При цьому, кошти не були в розпорядженні якоїсь окремої особи, а знаходилися на рахунках «Львівського арсеналу» і були арештовані.

У межах цього провадження 27 січня 2024-го Лієва затримали, проте Вищий антикорупційний суд відмовив прокуратурі у застосуванні до нього будь-якого запобіжного заходу у зв'язку з відсутністю доказів.

Олександр Лієв звільнився з Міноборони за власним бажанням рік тому – 3 лютого 2023 року.

Теги: корупція в Україні війна поліграф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами речниці, минулої доби на лівобережжі Херсонської області було зафіксовано три ворожі штурми
На одному з напрямків окупанти різко зменшили кількість штурмів
12 сiчня, 14:54
Полковника затримали наприкінці березня 2023 року
Полковник РФ отримав шість років колонії через поганий захист Кримського мосту
16 сiчня, 22:02
Кремль готує візит Путіна до Туреччини
Путін поїде до Ердогана, щоб поговорити про Україну
29 сiчня, 16:11
Швеція зробить свій внесок у захист та стримування НАТО та готова надати наземні бойові підрозділи для захисту країн Балтії
Швеція направить свої війська до Латвії для стримування РФ
9 сiчня, 08:10
За даними аналітиків, на Запорізькому напрямку вже діє ворожий спецпідрозділ для десантування й розвідки в українському тилу
Росія створює підрозділи для операцій в українському тилу: деталі від ISW
14 сiчня, 08:53
Унаслідок ворожих артилерійських обстрілів по с. Дніпровське Куцурубської громади пошкоджено житловий будинок
Миколаївщина: РФ обстріляла Куцурубську громаду, з-під завалів деблоковано жінку та двох дітей
16 сiчня, 08:06
Олександр Поліводський обороняв Київ та область, а також Харківщину, Донеччину, Луганщину
Один із найкращих правників й викладач Могилянки. Згадаймо Олександра Поліводського
24 сiчня, 09:00
Українські воїни завдають окупаційним військам втрат
Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
31 сiчня, 07:20
Росіяни вночі не зможуть користуватися мобільним інтернетом
У Росії починають відключати мобільний інтернет через атаки українських дронів
27 сiчня, 10:50

Події в Україні

Атака РФ: пошкоджено будинок свекрухи нардепки Стефанишиної
Атака РФ: пошкоджено будинок свекрухи нардепки Стефанишиної
На Львівщині виявлено уламки ракети, яка не здетонувала (фото)
На Львівщині виявлено уламки ракети, яка не здетонувала (фото)
Атака РФ: спільки повітряних цілей знищили Збройні сили України
Атака РФ: спільки повітряних цілей знищили Збройні сили України
Обстріл Дрогобича: стало відомо про влучання
Обстріл Дрогобича: стало відомо про влучання
Обстріл Миколаєва: з'явилися кадри наслідків (фото, відео)
Обстріл Миколаєва: з'явилися кадри наслідків (фото, відео)
Атака РФ на столицю: Боррель провів ранок в укритті
Атака РФ на столицю: Боррель провів ранок в укритті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
20K
Скільки росіян вважають початок війни помилкою: результати опитування
9604
Консерви для чиновників із Києва: зловмисники привласнили кошти із бюджету
9209
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
7718
Лукашенко заробляє мільйони доларів завдяки Британії – ЗМІ
7150
Атака на Київ: пошкоджено багатоповерхівку, четверо загиблих (оновлюється)

Новини

Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Сьогодні, 04:50
День масажиста. Які свята відзначаємо 7 лютого
Сьогодні, 00:20
Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
Вчора, 16:04
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
Дощ та сильний вітер: прогноз погоди на 6 лютого
Вчора, 06:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua