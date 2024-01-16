Полковник РФ отримав шість років колонії через поганий захист Кримського мосту

За версією слідства, обвинувачений використав радіолокатори, які не дозволяли успішно вирішувати завдання боротьби з дронами та захищати міст

Полковника Росгвардії Сергія Волкова засудили на шість років колонії у справі про поганий захист Керченського мосту від безпілотників. Суд визнав цього чоловіка винним у перевищенні посадових повноважень, повідомляє «Медіазона».

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Полковника затримали наприкінці березня 2023 року. За версією слідства, обвинувачений використав радіолокатори, які не дозволяли успішно вирішувати завдання боротьби з дронами та захищати міст.

Офіційна агенція «РИА Новости» з посиланням на слідчих уточнює, що проблема комплексів полягала в якомусь «додатковому агрегаті», якого бракувало. Контракт був укладений ще в жовтні 2020-го, але через місяць після введення комплексів в експлуатацію Росгвардія від їхнього використання відмовилася.

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За словами адвоката, Росгвардія закупила радіолокатори у підприємства, яке є монополістом у цій сфері. Захисник назвав Волкова господарником і наголосив, що у нього немає радіотехнічної освіти.

Як зазначають російські ЗМІ, Волков провину не визнав.

Нагадаємо, перший вибух на мосту через Керченську протоку стався 8 жовтня 2022 року. Тоді внаслідок вибуху вантажівки з причепом завалилися три прольоти автомобільного мосту, а також була сильно пошкоджена залізнична колія.

17 липня 2023 року на мосту стався другий вибух. Один проліт був зруйнований, ще один пошкоджений. Загинула сімейна пара, яка їхала відпочивати до окупованого Криму.