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Швеція направить свої війська до Латвії для стримування РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Швеція направить свої війська до Латвії для стримування РФ
Швеція зробить свій внесок у захист та стримування НАТО та готова надати наземні бойові підрозділи для захисту країн Балтії
фото ілюстративне

Швеція має унікальний військовий потенціал – у повітрі та під водою, з розвідувальними можливостями та загартованими солдатами

Швеція планує відправити свої війська до Латвії, які увійдуть до складу сил, які очолюють Канаду, для стримування Росії від можливого нападу. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє «Голос Америки».

Крістерссон зазначив, що не має наміру витрачати час на очікування остаточної ратифікації членства його країни в НАТО, і попередив, що Росія намагається дестабілізувати всю Європу за допомогою серії погроз, дезінформації та кібератак. «Ми та наші сусіди живемо у безпосередній тіні загарбницької війни Росії проти України. Але погрозами, дезінформацією та кібератаками Росія намагається дестабілізувати всю Європу», – заявив прем'єр-міністр Швеції.

За його словами, підтримка України з боку Швеції, Євросоюзу та Сполучених Штатів має тривати. «Продовження американської підтримки передбачає сильну підтримку Європи. Критика недостатньої залучення Америки звучить помилково, якщо ми самі не відстоюємо свій власний континент», – додав він.

Крістерссон також підкреслив, що Швеція має унікальний військовий потенціал – у повітрі та під водою, з розвідувальними можливостями та загартованими солдатами.

За його словами, Швеція зробить свій внесок у захист та стримування НАТО та готова надати наземні бойові підрозділи для захисту країн Балтії.

«Сьогодні я можу сказати, що уряд націлений на те, щоб Швеція брала участь зі скороченим батальйоном у очолюваних Канадою силах у Латвії», – зазначив прем'єр.

Україна, за його словами, продемонструвала, що найважливішим ресурсом країни у війні є спільна воля до захисту, тому 19 січня Швеція знову запроваджує громадянський обов'язок.

Також Німеччина розмістить у Литві цілу бригаду для стримування Росії

Раніше повідомлялося, що Іспанія перекине до кордону України танки Leopard для стримування РФ.

Теги: Швеція Латвія росія війна

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