У Росії починають відключати мобільний інтернет через атаки українських дронів

Офіційно відсутність зв'язку оператори пояснюють переналаштуванням частот

Уночі мобільний інтернет буде недоступний у Ленінградській області Росії. Місцева влада обіцяє обмежити нічний інтернет з 25 до 30 січня.

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Тимчасову відсутність зв'язку оператори пояснюють переналаштуванням частот мовлення, але від детальних коментарів журналістам їхні представники відмовляються.

Телеграм-канали повідомляють, що найімовірніше відключення інтернету пов'язані з першою з початку повномасштабної війни атакою українських безпілотників на Ленінградську область.

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Крім того, нічні відключення мобільного інтернету розпочалися у Псковській та Новгородській областях РФ.

Нагадаємо, 18 січня 2024 року БПЛА атакували «Петербурзький нафтовий термінал», а 21 січня успішно вразили термінал компанії «Новатек» у порту Усть-Луга.

Наразі Санкт-Петербург – це найдальша точка, якої досягали безпілотники ЗСУ.