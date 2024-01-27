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У Росії починають відключати мобільний інтернет через атаки українських дронів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії починають відключати мобільний інтернет через атаки українських дронів
Росіяни вночі не зможуть користуватися мобільним інтернетом
фото ілюстративне

Офіційно відсутність зв'язку оператори пояснюють переналаштуванням частот

Уночі мобільний інтернет буде недоступний у Ленінградській області Росії. Місцева влада обіцяє обмежити нічний інтернет з 25 до 30 січня.

Тимчасову відсутність зв'язку оператори пояснюють переналаштуванням частот мовлення, але від детальних коментарів журналістам їхні представники відмовляються.

Телеграм-канали повідомляють, що найімовірніше відключення інтернету пов'язані з першою з початку повномасштабної війни атакою українських безпілотників на Ленінградську область.

Крім того, нічні відключення мобільного інтернету розпочалися у Псковській та Новгородській областях РФ.

У Росії починають відключати мобільний інтернет через атаки українських дронів фото 1
У Росії починають відключати мобільний інтернет через атаки українських дронів фото 2

Нагадаємо, 18 січня 2024 року БПЛА атакували «Петербурзький нафтовий термінал», а 21 січня успішно вразили термінал компанії «Новатек» у порту Усть-Луга.

Наразі Санкт-Петербург – це найдальша точка, якої досягали безпілотники ЗСУ.

Теги: росія інтернет безпілотник війна

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