Миколаївщина: РФ обстріляла Куцурубську громаду, з-під завалів деблоковано жінку та двох дітей

Одну дівчинку госпіталізовано, іншим медична допомога надається амбулаторно

Російські загарбники завдавали артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади на Миколаївщині. Постраждалих немає. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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«Учора, 15 січня, о 08:47 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає», – уточнив Кім.

Також 15 січня, о 09:29 внаслідок ворожих артилерійських обстрілів по с. Дніпровське Куцурубської громади пошкоджено житловий будинок.

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З-під завалів будівлі деблоковано троє людей – жінку та двох дітей. Одну дівчинку госпіталізовано, іншим медична допомога надається амбулаторно. Стан постраждалих задовільний.

Вдень, 15 січня, о 14:25 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Триває 692-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень. Найбільше ворожих штурмів відбито на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, вісім артилерійських засобів, засіб ППО та дві радіолокаційні станції противника.