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Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Українські воїни завдають окупаційним військам втрат
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 31 січня 2024 року

Триває 707-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Авдіївському напрямку. Крім того, окупанти посилили штурми на Херсонщині. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 31 січня.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку відбито п’ять атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили сім атак окупантів в районах Тернів та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито шість атак противника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 26 атак в районі Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 15 безуспішних штурмових дій.

Знищення ворожих сил

Українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по району зосередження озброєння і військової техніки, двох складах боєприпасів, дев’ятьох артилерійських засобах та радіолокаційній станції противника.

Як повідомлялося, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), на багатьох ділянках фронту тривають позиційні бойові дії. Українські сили відновили раніше втрачені позиції приблизно за три кілометри на північний захід від Горлівки. 

Теги: окупанти ЗСУ війна Донеччина Херсонщина Авдіївка Запорізька область Бахмут

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