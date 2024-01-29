Путін поїде до Ердогана, щоб поговорити про Україну

Як заявив помічник Путіна, ключовою темою візиту російського диктатора до Туреччини стане війна в Україні

Російський диктатор Володимир Путін збирається відвідати Туреччину у лютому. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, передає російське агентство «Интерфакс».

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«Так, готується візит», – сказав Ушаков, відповідаючи на запитання, чи справді візит Путіна до Туреччини готується в лютому.

Помічник Путіна додав, що «українська тематика, напевно, буде одним з основних предметів переговорів».

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Нещодавно у КНДР заявили, що Путін може відвідати країну найближчим часом на тлі поглиблення зв’язків між двома диктатурами.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина має намір продовжувати співпрацювати з Російською Федерацією у позитивному ключі, бо це «незвичайна країна».

До слова, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що президент РФ уже не проти зупинити війну. Утім, надії, що це відбудеться найближчим часом – мало.