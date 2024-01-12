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На одному з напрямків окупанти різко зменшили кількість штурмів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На одному з напрямків окупанти різко зменшили кількість штурмів
За словами речниці, минулої доби на лівобережжі Херсонської області було зафіксовано три ворожі штурми
фото: Facebook/Генштаб

Минулої доби на лівобережжі Херсонської області кількість ворожих штурмів зменшилася в чотири рази, ніж було раніше

За минулу добу кількість штурмів росіян на лівому березі Дніпра зменшилася у чотири рази. Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За словами речниці, минулої доби на лівобережжі Херсонської області було зафіксовано три ворожі штурми. Це в чотири рази менше, ніж було раніше, коли росіяни намагалися штурмувати по 10-12 разів на добу.

Гуменюк зазначила, що контрбатарейна боротьба, яка відбувається на лівому березі Дніпра, досить результативна.

«За вчорашню добу там знищено 18 одиниць бронетехніки ворога, 11 одиниць – це важка артилерія. Також це самохідні установки, зокрема такі як «Гіацинт», – розповіла вона.

Гуменюк також повідомила про знищення ворожого човна, антенної станції, двох спостережних пунктів, пункту збереження паливо-мастильних матеріалів окупантів та польового пункту боєпостачання.

Нагадаємо, армія російських загарбників зазнає великих втрат у Кринках на лівому березі Дніпра. 

Як стало відомо, десантники РФ та морпіхи не хочуть штурмувати позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Раніше у районі Вербового Запорізької області українські захисники відвоювали у російських загарбників пів кілометра території.

До слова, триває 688-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнень.

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Теги: війна Херсонщина окупанти штурм

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