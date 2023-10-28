Політолог пояснив, чому чутки про смерть Путіна шкодять українцям

Психологічний аспект ведення війни є одним із ключових

Останнім часом анонімні Telegram-канали, підконтрольні РФ, активно розповсюджують чутки про смерть президента країни-агресорки РФ Володимира Путіна. У чому шкода таких пліток для українців, пояснив політолог-міжнародник Антон Кучухідзе в ефірі телемарафону 28 жовтня.

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«Війна вимагає повною концентрації як на фронті, так і в тилу. Психологічний аспект ведення війни є одним із ключових. На перший погляд, його не можна помацати, але концентрація дуже важлива. Якщо дуже сильно розвивати цю тему, що він (Путін, – ред.) реально помер – багато мешканців України можуть розслабитися. А ви ж всі прекрасно розумієте: фактично, кожен громадянин України донатить на армію, у кожного українця друзі, родичі, члени родини перебувають на фронті. Вся держава так чи інакше бере участь у війні і розслаблятися не можна», – каже політолог.

Більшість населення, думає: якщо терорист Путін помре, то відбудеться швидка зміна політики, але, на думку Кучухідзе, це – спірна теза.

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«Не зрозуміло, хто прийде, яка група пливу переможе. Якщо його (Путіна, – ред.) група впливу на чолі, наприклад, з Шойгу або з його олігархами переможуть, то, ви ж розумієте, що вони війну не припинять. Якщо, наприклад, як кажуть американці, що там є деякі особи, з якими завжди є комунікація, наприклад, Патрушев, то, можливо, якісь зміни і будуть... Поки останній рашистський солдат не вийде з нашої території, нам не буде ні спокою, ні розслаблення», – резюмував політолог-міжнародник.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що російські інформаційні вкиди про «смерть Путіна» є частиною підготовки до його президентської кампанії.

Нагадаємо, 26 жовтня увечері у Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито помер.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін дійсно використовує двійників. Про це свідчить японський аналіз штучного інтелекту. Дослідження, засноване на розпізнаванні облич, порівнянні голосів і рухів тіла, вказує на те, що існує кілька різних Путінів.

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Також секретар РНБО пояснив, як зміниться ставлення росіян до українців після смерті Путіна.

Нагадаємо, журналіст та телеведучий Савік Шустер запевняє, що російський диктатор Володимир Путін дуже хворий і не доживе до кінця року.

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