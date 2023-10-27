Данілов відреагував на чутки про «смерть Путіна»

Данілов: «Це всього лише частина спецоперації РФ, яка готується для передвиборчої кампанії Путіна»

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що російські інформаційні вкиди про «смерть Путіна» є частиною підготовки до його президентської кампанії. Про це він сказав у ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ.

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«Це всього лише частина спецоперації РФ, яка готується для передвиборчої кампанії Путіна. Ми розуміємо, що вже в березні наступного року ця особа має намір очолювати цю терористичну територію. І зараз по технологіях, які вони розробляють у такій спосіб – звертають увагу на нього, потім як Христос воскрес, так і у них Путін має «воскреснути» і має починати тур по всій Росії», – пояснив Данілов.

Він також вказав, що ці технології є зрозумілими. Однак він додав: «Рано чи пізно це станеться (смерть Путіна), і з огляду на ситуацію, я переконаний, що цей процес не займе багато часу».

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Нагадаємо, вчора, 26 жовтня, увечері у Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито помер.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін дійсно використовує двійників. Про це свідчить японський аналіз штучного інтелекту. Дослідження, засноване на розпізнаванні облич, порівнянні голосів і рухів тіла, вказує на те, що існує кілька різних Путінів.

Також секретар РНБО пояснив, як зміниться ставлення росіян до українців після смерті Путіна.

Нагадаємо, журналіст та телеведучий Савік Шустер запевняє, що російський диктатор Володимир Путін дуже хворий і не доживе до кінця року.

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