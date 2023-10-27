Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Данілов відреагував на чутки про «смерть Путіна»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Данілов відреагував на чутки про «смерть Путіна»
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов
фото з відкритих джерел

Данілов: «Це всього лише частина спецоперації РФ, яка готується для передвиборчої кампанії Путіна»

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що російські інформаційні вкиди про «смерть Путіна» є частиною підготовки до його президентської кампанії. Про це він сказав у ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ.

«Це всього лише частина спецоперації РФ, яка готується для передвиборчої кампанії Путіна. Ми розуміємо, що вже в березні наступного року ця особа має намір очолювати цю терористичну територію. І зараз по технологіях, які вони розробляють у такій спосіб – звертають увагу на нього, потім як Христос воскрес, так і у них Путін має «воскреснути» і має починати тур по всій Росії», – пояснив Данілов.

Він також вказав, що ці технології є зрозумілими. Однак він додав: «Рано чи пізно це станеться (смерть Путіна), і з огляду на ситуацію, я переконаний, що цей процес не займе багато часу».

Нагадаємо, вчора, 26 жовтня, увечері у Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито помер.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін дійсно використовує двійників. Про це свідчить японський аналіз штучного інтелекту. Дослідження, засноване на розпізнаванні облич, порівнянні голосів і рухів тіла, вказує на те, що існує кілька різних Путінів.

Також секретар РНБО пояснив, як зміниться ставлення росіян до українців після смерті Путіна.

Нагадаємо, журналіст та телеведучий Савік Шустер запевняє, що російський диктатор Володимир Путін дуже хворий і не доживе до кінця року.

Читайте також: Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки

Теги: диктатор Олексій Данілов журналіст Telegram технології смерть путін Савік Шустер розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Українї хочуть впливати на месенджер, через який просуваються російські наративи
Telegram, стоп? Дуров, ти де? Україна «перепрошиє» інформпростір війна і медіа
3 жовтня, 09:45
Президент Південного Судану на зустрічі із Путіним відмовився зняти капелюха (відео)
Президент Південного Судану на зустрічі із Путіним відмовився зняти капелюха (відео)
28 вересня, 17:56
Наразі Путін вважає, що може вплинути на американську політику з метою послабити підтримку України
The New York Times: Путін шукає способи, як позбавити Україну підтримки від США та Європи
3 жовтня, 11:20
ЗСУ мають успіхи в районі Великої Новосілки – британська розвідка
ЗСУ мають успіхи в районі Великої Новосілки – британська розвідка
8 жовтня, 10:09
Володимир не мав бойового досвіду, проте добровільно пішов на фронт
Повернувся з-за кордону, щоб боронити Батьківщину. Згадаймо Володимира Табака
10 жовтня, 09:00
Києву будуть потрібні більш передові західні технології, щоб підтримувати темп наступу
«Атаки Києва сіють хаос серед росіян»: американський генерал оцінив наступ ЗСУ
8 жовтня, 17:02
Щодня українські міста й села в прикордонних із Росією областях і вздовж лінії фронту зазнають терористичних ударів окупанта
Росія атакувала енергообʼєкти в двох областях, Зеленський розповів про ліквідацію наслідків
15 жовтня, 21:37
Президент РФ побідкався, що якщо війна вже програна Росією, то навіщо США поставляють Україні Atacms.
Байден, млинці, агонія. Путін в істериці через ракети Atacms, які отримала Україна (відео)
18 жовтня, 13:30
Кремль опублікував свіжі фотографії Путіна на тлі чуток про його погане самопочуття
Кремль опублікував свіжі фотографії Путіна на тлі чуток про його погане самопочуття
24 жовтня, 19:48

Соціум

Ув'язнення для батьків за прогули дітей. Парламент ПАР прийняв закон про освіту
Ув'язнення для батьків за прогули дітей. Парламент ПАР прийняв закон про освіту
Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію
Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію
Прем'єр Болгарії: Угорщина та Сербія підтримують «воєнну машину» Путіна
Прем'єр Болгарії: Угорщина та Сербія підтримують «воєнну машину» Путіна
Данілов відреагував на чутки про «смерть Путіна»
Данілов відреагував на чутки про «смерть Путіна»
Саудівська Аравія попередила США про катастрофу у разі операції Ізраїлю в Секторі Гази
Саудівська Аравія попередила США про катастрофу у разі операції Ізраїлю в Секторі Гази
Данілов: Україна має докази про причетність Росії до нападу на Ізраїль
Данілов: Україна має докази про причетність Росії до нападу на Ізраїль

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
20K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6487
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6244
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4927
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту