Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки

Новинам про смерть Путіна із анонімних Telegram-каналів не слід довіряти

Українцям слід стримано реагувати на чергові чутки про нібито смерті російського диктатора Володимира Путіна, які з'явилися у мережі. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Якщо ми про чутки навколо смерті Путіна, це якісь анонімні Telegram-канали повідомляють. Далі ми маємо аналізувати, кому це на користь і кому вигідно. Українці мають реагувати на це стримано» – зазначив Юсов.

Він додав, що всі хочуть, щоб такі новини з'явилися якнайшвидше, але «не з анонімних Telegram-каналів про це дізнаватися».

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За словами представника розвідки, така інформація має штучний та інспірований характер.

Нагадаємо, вчора, 26 жовтня, увечері у Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито помер.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін дійсно використовує двійників. Про це свідчить японський аналіз штучного інтелекту. Дослідження, засноване на розпізнаванні облич, порівнянні голосів і рухів тіла, вказує на те, що існує кілька різних Путінів.

Також секретар РНБО пояснив, як зміниться ставлення росіян до українців після смерті Путіна.

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Нагадаємо, журналіст та телеведучий Савік Шустер запевняє, що російський диктатор Володимир Путін дуже хворий і не доживе до кінця року.