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Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
Play Mute Remaining Time -1:22 Fullscreen Штучний інтелект вважає, що 71-річний російський президент Володимир Путін не буде здоровим і щасливим, якщо доживе до 2030 року
фото: the-express.com

Штучний інтелект зобразив Путіна у 2030 році, як хворого і немічного старого,

Штучний інтелект зобразив російського диктатора Володимира Путіна через сім років нещасним і немічним старим. Про це повідомляє видання Daily Express US, демонструючи зображення, створені Midjourney.

Штучний інтелект зобразив Путіна у 2030 році, як хворого і немічного старого, з втомленим і безрадісним обличчям. На думку видання, яке опублікувало зображення, російський президент у глибокій старості має нікчемний вигляд.

Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото) фото 1

На одному із зображень Путін сидить в інвалідному візку в піджаку з квітковим принтом, що підкреслює сірі мішки під очима.

Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото) фото 2

На іншій картинці немічний російський диктатор сидить в інвалідному візку в місці, що нагадує туалет. Він одягнений у піжаму, а його обличчя виглядає пожовклим і стомленим.

Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото) фото 3

Ще одне зображення показує Путіна з ходунками для людей похилого віку в одязі сімдесятих років минулого століття і у відповідній цьому часу обстановці.

Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото) фото 4

Четверта картинка показує його втомлено дрімаючим на плюшевому дивані під якимись офіційними портретами.

Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото) фото 5

П'яте зображення, створене штучним інтелектом, показує нинішнього російського президента на лікарняному ліжку в оточенні крапельниць і апаратів життєзабезпечення.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін дійсно використовує двійників. Про це свідчить японський аналіз штучного інтелекту. Дослідження, засноване на розпізнаванні облич, порівнянні голосів і рухів тіла, вказує на те, що існує кілька різних Путінів. 

Теги: путін штучний інтелект диктатор

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