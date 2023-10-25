Скільки у Путіна двійників? Японці провели дослідження

Одна з теорій полягає в тому, що двійник може залишитися при владі навіть після смерті Путіна

Російський диктатор Володимир Путін дійсно використовує двійників. Про це свідчить японський аналіз штучного інтелекту. Дослідження, засноване на розпізнаванні облич, порівнянні голосів і рухів тіла, вказує на те, що існує кілька різних Путінів. Про це пише видання The Sun.

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Як зазначається, існує припущення, що він, можливо, вже багато років використовує двійників, які старіють разом із 71-річним президентом.

Аналіз обличчя

Прорив у галузі штучного інтелекту стався одразу після того, як кремлівський диктатор завершив свій гучний візит до Китаю, прагнучи очолити альянс проти Заходу.

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У репортажі для великої японської телевізійної мережі TBS йдеться про те, що щонайменше два двійники Путіна були помічені на різних заходах.

Телеканал стверджує, що справжній Путін приймав цьогорічний щорічний парад до Дня Перемоги на Красній площі 9 травня.

Складна технологія розпізнавання облич виявила, що Путін, який інспектував Кримський міст десять місяців тому, лише на 53% збігається з Путіним на Красній площі.

«Експерти з розпізнавання облич у більшості випадків назвали б це «не збігом», що наводить нас на припущення, що це може бути двійник», – йдеться в коментарі.

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Поява Путіна на фронті в окупованому Маріуполі в березні демонструє лише 40-відсоткову схожість з Путіним на Красній площі, йдеться в аналізі.

Ще одним приголомшливим висновком є те, що між Путіним на Кримському мосту і Путіним у Маріуполі є лише 18-відсоткова схожість за розпізнаванням обличчя.

«Аналіз експертів з розпізнавання облич ШІ чітко демонструє високу ймовірність наявності щонайменше двох двійників», — йдеться у звіті.

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Аналіз голосу

В ефірі також був проведений аналіз голосу в лабораторії Інституту аудіокомунікацій Японії, яка тісно співпрацює з поліцією у кримінальних розслідуваннях.

Цей аналіз голосової біометрії зосередився на слові «спасибо», яке Путін вимовляв у різних випадках.

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Голос Путіна, який виступав на Євразійському економічному форумі в травні — який вважається справжнім диктатором — відрізнявся від трьох інших виступів Путіна.

Телевізійний аналіз дійшов висновку, що голос президента на форумі відрізнявся від інших виступів Путіна. «Окрім різниці у вимові звуку «с», є помітний розрив у послідовній вимові «па» і «сі», — йдеться у повідомленні.

Були продемонстровані графіки аналізу голосу, що підкреслюють відмінності в наголосі.

«Існує різниця в умовах запису, а також у вимові як такій, але все ж надзвичайно рідко трапляються такі сильні відмінності. Наразі ми повинні сказати, що ймовірність того, що ці два голоси належать різним людям, є високою», - зазначив експерт Муцутоші Мураока.

Хоча голоси зовні схожі, графіки аналізу показують, що вони разюче відрізняються.

Це свідчить про те, що двійник використовувався на концерті на підтримку військових у лютому та під час візиту до Маріуполя в березні, коли був задіяний той самий двійник. Тобто двійника використовують навіть перед тисячами людей, як це було на концерті.

У програмі зазначалося, що це було «ризиковано» через те, що його могли розпізнати як фальшивку. Проте програма припустила, що двійник міг бути використаний через ризик вбивства, пов'язаний з війною в Україні.

Аналіз рухів тіла

Той самий двійник з'явився на вертолітному заводі в Сибіру в березні. Тоді з'явилися припущення, що інший двійник Путіна розмахував руками і неодноразово торкався свого носа – риси, не особливо характерні для диктатора.

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Колишній колега-шпигун КДБ Сергій Жирнов сказав тоді, що, на його думку, це був двійник, який не боявся наближатися до людей так, як це робив Путін.

Аналіз рухів тіла з використанням новітніх технологій штучного інтелекту також дозволяє зробити висновок, що Путін використовує двійників, йдеться в японському дослідженні.

Було проаналізовано попередні зустрічі Путіна з китайським лідером Сі Цзіньпіном і його переговори з білоруським диктатором Олександром Лукашенко, коли було зафіксовано 94-відсотковий збіг, що це був один і той самий Путін.

Аналіз ходи

«Ми бачимо самого Путіна, який гуляє з Сі Цзіньпіном, і його ж під час військово-морського параду в Санкт-Петербурзі в липні минулого року. Ми використали новітній штучний інтелект, щоб порівняти два відео з ходьбою, і збіг склав 86%», – кажуть аналітики.

Порівняння «не змогло досягти ідеального збігу і перевищити 90%, і ви не можете легко імітувати щось, щоб перевищити 90%».

А в Маріуполі хода Путіна показала лише 75-відсотковий збіг з ходою під час прогулянки із Сі, що свідчить про те, що це була не одна й та сама людина.

«Судження було зроблено, дивлячись на положення тіла під час ходи», – сказав Масахіро Вакаса в ефірі, який спочатку був показаний японським глядачам у червні.

Справжній Путін «падає вперед» під час ходьби, в той час як хода двійника має більш вертикальну поставу. «Якщо порівняти ці два відео з передбачуваними двійниками, то відсоток збігу падає до 69%, що є низьким показником і вказує на те, що це дві різні людини, — говорять дослідники. — Підсумовуючи, можна сказати, що є двійник, і є висока ймовірність того, що є ще один окремий двійник», - зазначається у повідомленні.

Сіндзі Хьодо, вчений секретар Національного інституту оборонних досліджень, сказав: «Мені особисто було цікаво, що багато людей говорили про те, що людина, яка відвідала Маріуполь, не була самим Путіним. І тут ми бачимо науковий аналіз, який доводить це».

Навіщо Путін використовує двійників

У програмі ставилося питання про те, чому зараз широко використовуються двійники, що призводить до їхнього викриття. Одним з пояснень може бути те, що справжній Путін хворий. «Я думаю, що ці двійники з'явилися нещодавно, – сказав експерт з міжнародних відносин Цуцумі Шинсуке. «Можливо, вони з'явилися з того самого часу, як Путін прийшов до влади, і він постійно використовував двійників, керуючи і навчаючи їх з того часу», – додав він.

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Двійників можна помітити за допомогою штучного інтелекту, але вони мають таку зовнішність, що детально висловлює саме ті погляди, які сповідує Путін. Шінсуке сказав, що це може бути «можливим результатом тривалого процесу навчання».

Соловей заявив, що двійник здійснив візит Путіна до Китаю, і що Сі Цзіньпін повністю усвідомлював, що зустрівся з двійником.

«Справа в тому, що нинішній президент Володимир Путін доживає останні дні свого земного життя, – сказав Соловей. «Не місяці, і не тижні, а саме останні дні (через невиліковну хворобу). Його зараз, як і в попередні місяці, успішно замінює його двійник… (Двійник) навіть їздить до Пекіна. І китайська сторона дуже добре знає, з ким має справу», – йдеться у повідомленні.

Соловей стверджує, що провідний радник Путіна з питань безпеки 72-річний Микола Патрушев має «козирі» як голова «великої коаліції» в гонці за спадкоємність: «Однак це не означає, що перемога коаліції Патрушева визначена наперед».

Одна з теорій полягає в тому, що двійник може залишитися при владі навіть після смерті Путіна.

Раніше повідомлялося, що двійник Путіна засвітився в Дагестані.