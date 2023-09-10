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Шустер переконує, що Путін помре ще до кінця року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Шустер переконує, що Путін помре ще до кінця року
Путін не повинен пережити жовтень, упевнений Шустер
фото з відкритих джерел

При цьому журналіст не каже, звідки він дізнався, що диктатор приречений

Журналіст та телеведучий Савік Шустер запевняє, що російський диктатор Володимир Путін дуже хворий. Відео, в якому Шустер переконує – очільник Кремля не доживе до кінця року, оприлюднила головна редакторка видання «Гордон» Олеся Бацман.

«Путін не доживе до кінця цього року, це сказав консиліум лікарів, і сказав це прямо Путіну. Останній консиліум був кілька днів тому. І лікарі навіть були здивовані, що він ще живий. Взагалі-то він навіть жовтень не повинен пережити», – видав Шустер.

При цьому журналіст не каже, звідки він дізнався про загадковий консиліум. Але згадує, що професор Соловей повідомив – Путін відмовився від усіх окультних та містичних обрядів, бо це марно.

Нагадаємо, розмови про смертельну недугу Путіна точаться віддавна. Так, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що диктатор хворий на рак та незабаром може померти. Про таке він казав ще в січні цього року. 

За даними розвідки, Путін досі живий, незважаючи на серйозну недугу, тому що його лікуванням займаються кращі західні лікарі

Колишній співробітник спецслужби Росії Гліб Каракулов, який втік із країни 2022 року заявив, що Путін дуже хвилюється за своє здоров'я та має параною. За його слова, до 2020 року диктатор дуже часто їздив у закордонні поїздки, а потім сів у бункер. За 13 років роботи Путін скасував через стан здоров'я лише одну чи два відрядження. 

22 лютого стало відомо, що стан здоров’я російського диктатора Володимира Путіна щодня погіршується – стався рецедив його серйозного захворювання. 

У зв’язку з тим, що Путін дуже послаблений кількома смертельними хворобами, що обмежують працездатність, він активно використовує своїх двійників.

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Теги: Савік Шустер путін журналіст диктатор відео Міноборони шпигун Кирило Буданов

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