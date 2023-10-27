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Секретар РНБО пояснив, як зміниться ставлення росіян до українців після смерті Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Секретар РНБО пояснив, як зміниться ставлення росіян до українців після смерті Путіна
Нещодавно у мережі з'явилася інформація, про те що у президента Володимира Путіна стався серцевий напад
фото з відкритих джерел

Данілов пояснив, що навіть після смерті Путіна ненависть до українців у росіян продовжиться

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що після смерті російського диктатора Володимира Путіна ставлення росіян до українців не зміниться, адже Росія «просочена нелюдяністю». Про це він сказав в інтерв'ю Фокусу.

Данілов пояснив, що навіть після смерті Путіна ненависть до українців у росіян продовжиться.

«Територія, яка є сучасною Росією, просочена нелюдяністю. Їм з дитинства розповідають, що треба усіх у світі ненавидіти. І якщо все погано всередині країни, обов'язково хтось має відповідати за це. Я хочу повернути нас всіх до ситуації 2008 року, коли була атака на Грузію. Тоді відношення до грузинів було негативним у 80-85 % росіян. Що грузини зробили поганого росіянам, що вони їх так зненавиділи? Щодо України, вони нас так само ненавидять і вважають, що ми маємо зникнути з мапи світу. Ми маємо це зрозуміти. І якщо хтось вважає, що після смерті Путіна щось зміниться, це не так. Треба роки, щоб змінилося. Насамперед вони мають почати любити людей», – додав Данілов.

Нещодавно у мережі з'явилася інформація, про те що у президента Володимира Путіна стався серцевий напад, але його, на жаль, вдалося повернути до життя.

«Треба розуміти, про якого Путіна йдеться. Достеменно відомо про його двійників. Тому треба розуміти, про кого йде мова. Рано чи пізно кожна людина відправляється на той світ. І Путін також. Переважна більшість нашого населення, якщо не сказати 99,9% бажає, щоб це відбулося якомога скоріше. Щодо його стану здоров'я, ця людина була нездорова на голову, коли приймала рішення нападати на країну, про яку вони розповідали, що ми брати, сестри. Це треба бути божевільним, щоб у такий спосіб розв'язувати питання. Тому щодо стану його здоров'я, він ніколи не був здоровим. А питання, коли Господь забере його до себе, це питання часу», – сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, останнім часом усе частіше лунають чутки про смерть президента Росії Володимира Путіна. 23 жовтня низка ЗМІ підхопила інформацію про зупинку серця у Путіна.

Також Данілов розповів, чи готова Україна до тривалої війни з РФ.

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Теги: війна росіяни путін українці

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