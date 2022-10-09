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Поліція ексгумувала перші 20 тіл на місці масового поховання в Лимані

Надія Карбунар
glavcom.ua
Поліція ексгумувала перші 20 тіл на місці масового поховання в Лимані
Поліція відбирає біологічні зразки та призначає експертизу для ідентифікації загиблих
фото: mvs.gov.ua

Цивільних поховано в одиночних могилах, військових – у траншеї завдовжки 40 метрів

Правоохоронці розпочали ексгумацію тіл на місці масового поховання в Лимані. Розкопки тривають на двох локаціях: за попередньою інформацією, в одній поховано близько 200 цивільних, інша є братською могилою військовослужбовців ЗСУ. Серед жертв є діти, повідомляє пресслужба МВС.

Інформацію про масове захоронення в Лимані правоохоронці отримали від місцевих жителів. Цивільних поховано в одиночних могилах, військових – у траншеї завдовжки 40 метрів. За словами свідка, він поховав тут за наказом російських загарбників близько 20 українських захисників. Серед загиблих також є родина з двома маленькими дітьми.

На деяких могилах є таблички з даними померлих, інші – безіменні. Проте в кожному випадку поліція відбирає біологічні зразки та призначає експертизу для ідентифікації загиблих і встановлення причин їхньої смерті. Роботу ускладнює те, що більшість тіл у стані змін, є пакет, в якому тільки кістки.

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На місці розкопок працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та судмедексперти спільно з прокуратурою. У перші дні було піднято 20 тіл цивільних і військовослужбовців ЗСУ. Ексгумація триває в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Загалом із 29 вересня поліція виявила у звільнених населених пунктах Донеччини 87 тіл, із них уже ідентифіковано 38 цивільних мешканців. За попередніми оцінками, більшість людей загинули внаслідок осколкових поранень або з природних причин. Є загиблі з вогнепальними ушкодженнями. Так, за попередньою інформацією, росіяни розстріляли чоловіка в Святогірську.

Днями у Святогірську відбулося перезахоронення 21 людини, котрі загинули під час окупації та були поховані у дворах будинків. Особу всіх встановлено, а їхні рідні мали змогу проститися з ними.

Нагадаємо, ДБР виявило під Лиманом штаб окупантів із важливою документацією. раніше повідомлялося, що у Лимані виявлено понад 50 поховань закатованих українців.

До слова, українські захисники офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом Донецької області. Про звільнення Лимана стало відомо 2 жовтня.

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Теги: ексгумація поліція поховання розкопки росіяни

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