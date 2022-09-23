Правоохоронці назвали кількість тіл, які ексгумували в Ізюмі. Серед загиблих – діти

11 тіл настільки знівечені, наразі не можна встановити їх стать

У деокупованому Ізюмі, що на Харківщині на місці масового поховання людей вже ексгумували 427 тіл. П'ятеро з яких - діти. Про це повідомив начальник Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелеєв під час брифінгу.

«На сьогодні ми завершуємо ексгумацію тіл наших громадян загиблих та похованих в місті Ізюм. На цей момент поліцією піднято із землі 427 тіл наших громадян, з яких 202 – це тіла жінок, 189 тіл чоловіки, п’ять – діти».

За його словами, 11 тіл настільки знівечені, наразі не можна встановити їх стать, цим займатимуться судово-медичні експерти.

«Також у братській могилі в цьому місті було виявлено 21 тіло українських військовослужбовців. Більшість тіл в ході візуального огляду разом з експертами мають ознаки насильницької смерті», - розповів Пантелеєв.

Він додав, що точна причина загибелі кожного громадянина буде встановлена у результаті додаткових експертних досліджень.

Нагадаємо, окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня. Після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів.

Згодом Зеленський розповів про звірства росіян в Ізюмі.