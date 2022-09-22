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Ексгумація тіл в Ізюмі: що відомо на цей час

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ексгумація тіл в Ізюмі: що відомо на цей час
Вже ексгумували тіла 320 цивільних та 18 військовослужбовців ЗСУ
Радіо Свобода

Масельський: «Загиблих під час окупації в Ізюмському районі можуть бути тисячі»

На кладовищі в Ізюмі станом на вечір вчорашнього дня було ексгумовано тіла 320 цивільних та 18 військовослужбовців ЗСУ. Про це повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков, передає «Суспільне».

«Дуже велика кількість ексгумованих – з мінно-вибуховими травмами, також дуже багато – з численними переламами кісток, є також з ознаками катування», – сказав Фільчаков.

На кладовищі виявлено 445 могил, в деяких з них поховали від двох до чотирьох людей одночасно. Роботи з ексгумації похованих на кладовищі в Ізюмі планують завершити до кінця 23 вересня. Далі групи працюватимуть на інших об'єктах.

«Є наступні місця, які нами вже встановлені, і ці спільні групи будуть уже ексгумувати тіла на інших територіях. Уже відомо про приблизно 3-5 даних поховань», – додав прокурор.

Голова райадміністрації Степан Масельський заявив, що загиблих під час окупації в Ізюмському районі можуть бути тисячі.

«Ми були б дуже щасливі, якби оце б поховання було б єдине в нашому районі. Тому, що кожного дня знаходимо біля під‘їздів закопаних людей, знаходимо по посадках, дуже багато люди хоронили самі, по оселях. Особливо спочатку в результаті авіанальотів, від ударів артилерії», – сказав Масельський.

Нагадаємо, окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня. Після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів. 

Згодом Зеленський розповів про звірства росіян в Ізюмі. Як повідомлялося, окупанти «тікали, як миші»: десантники розповіли, як звільняли Ізюм (відео).

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Теги: росія окупанти Харківщина Ізюм ексгумація

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