Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Закон «Про медіа». Очільник НСЖУ звернувся із закликом до народних депутатів

Надія Клочко
glavcom.ua
Закон «Про медіа». Очільник НСЖУ звернувся із закликом до народних депутатів
Парламент підтримав у першому читанні законопроєкт «Про медіа» 30 серпня
фото з відкритих джерел

НСЖУ заявляє, що в законопроєкті «Про медіа» проігноровано позицію українських журналістів

Українські журналісти очікують, що народні депутати використають проміжок між першим і другим читанням законопроєкту «Про медіа» для конструктивної роботи над удосконаленням законопроєкту із урахуванням позиції журналістської спільноти, а не просто продекларують, що вони «вивчають питання», «працюють над європейським законодавством». Про це у ефірі телеканалу «Еспресо» заявив голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.

«У нас є підстави до занепокоєння, що в підсумку Україна отримає закон «Про медіа» мінімальною більшістю голосів із залученням провладних депутатів і тих людей, над якими висить дамоклів меч кримінальних справ», – сказав очільник НСЖУ.

Національна спілка журналістів привертає увагу до тих ризиків, які закладаються в законопроєкт. Підтримуючи європейські прагнення і європейські зобов’язання України, Спілка наголошує, що в законопроєкт закладено багато положень, до яких ЄС не має жодного стосунку.

«Українські експерти і українські народні депутати, урядовці закладають певний механізм, який може порушувати свободу слова в Україні й права журналістів. І навіть оприлюднений урядом порівняльний аналіз відповідності законопроєкту «Про медіа» європейській Директиві про медіапослуги засвідчує, що положення Директиви займають лише 10% від обсягу змісту українського законопроєкту «Про медіа». Коректно говорити, що це насправді законопроєкт не стільки про медіа, скільки про Нацраду або державного регулятора для кожного журналіста і для кожного виду медіа з широкими повноваженнями», – наголосив Томіленко.

Водночас, як нагадав очільник НСЖУ, державний медійний регулятор – Національна рада з питань телебачення і радіомовлення – на сьогодні не є політично незалежним органом, адже сама конструкція, закладена Конституцією України, передбачає, що четверо членів Нацради призначаються президентом і четверо – парламентом.

Про можливі небезпеки для свободи слова в Україні, за словами Томіленка, може свідчити ситуація із трьома опозиційними телеканалами, які вилучено з цифрової мережі Т2 і відсторонено від виробництва контенту спільного телевізійного медіамарафону.

«Зараз ми спостерігаємо ручне управління медіапростором і не можемо отримати відповіді на запитання про справжні причини ухваленого рішення. Теоретично це може бути або виявом цензури, або виявом боротьби за національні інтереси. Жодних доказів того, що це є виявом боротьби за національні інтереси, не надано, а всі роз’яснення мають сумнівний вигляд. Якщо буде ухвалено законопроєкт «Про медіа» і проведено передбачену ним медіареформу, може статися так, що не лише три канали, а сотні українських журналістів і медіа отримуватимуть відписки, якими будуть прикривати обмеження мовлення тих чи інших каналів або відкликання свідоцтв про реєстрацію друкованих ЗМІ», – зазначив глава НСЖУ.

Критичне ставлення до того, як влада реагує на критику законопроєкту «Про медіа», висловив і медіаексперт, головний редактор видання «Детектор медіа» Отар Довженко, який також брав участь у ефірі телеканалу «Еспресо».

«На інформаційному телемарафоні ми знов і знов бачимо ті самі обличчя, які говорять загалом ті самі речі. Яскравий приклад – це кампанія просування закону «Про медіа», коли в ефірі марафону щодня з’являлися або міністр культури Олександр Ткаченко, або голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк, або хтось із «Слуги народу», і вони знов і знов розповідали, наскільки це класний, хороший, чудовий закон. Але коли ми вже били на сполох: «Є певні зауваження до цього закону!», вони кілька разів включили критиків, а здебільшого згадки про критиків відбуваються так, як це було днями: сидить у студії Ткаченко, йому кажуть: «Ось є критики, які критикують закон за те й те». А Ткаченко каже: «А! То все політична боротьба!» І на цьому, в принципі, вся критика припиняється», – зазначив експерт.

Нагадаємо, законопроєкт №2693-д «Про медіа» парламент ухвалив у першому читанні 30 серпня.

НСЖУ неодноразово заявляла, що в законопроєкті «Про медіа» проігноровано позицію журналістів та редакторів українських ЗМІ. Цей документ гостро критикували журналістські організації, журналістська спільнота та редактори українських ЗМІ, а також Європейська федерація журналістів.

Раніше голова НСЖУ заявив, що схвалення у першому читанні законопроєкту «Про медіа» – це крок назад від стандартів свободи слова, до якої  ми звикли в Україні. 

Читайте також:

Теги: НСЖУ закон

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Профільний комітет парламенту рекомендував ухвалити законопроєкт «Про медіа» у першому читанні
Новий законопроєкт «Про медіа»: 34 народні депутати виступили із заявою
29 серпня, 14:57
Мовний омбудсмен зазначив, що до законопроєкту «Про медіа» є застереження громадськості
Закон про медіа: Мовний омбудсмен виступив із заявою
31 серпня, 15:05
Автори законопроєкту «Про медіа» проігнорували думку журналістів – Томіленко
Автори законопроєкту «Про медіа» проігнорували думку журналістів – Томіленко
5 вересня, 21:00

Суспільство

Закон «Про медіа». Очільник НСЖУ звернувся із закликом до народних депутатів
Закон «Про медіа». Очільник НСЖУ звернувся із закликом до народних депутатів
Одружитися, навіть якщо забули паспорт: «Дія» запустила нову послугу
Одружитися, навіть якщо забули паспорт: «Дія» запустила нову послугу
Можна зняти блокбастер: як рятувальники гасили пожежу на Київщині (фото)
Можна зняти блокбастер: як рятувальники гасили пожежу на Київщині (фото)
Дружина «покійного» екснардепа Дейдея судиться з ним за аліменти
Дружина «покійного» екснардепа Дейдея судиться з ним за аліменти
Євгенія Семененко. Історія медика, яка загинула, рятуючи поранених
Євгенія Семененко. Історія медика, яка загинула, рятуючи поранених
Російські окупанти масово здаються в полон: фото та відео
Російські окупанти масово здаються в полон: фото та відео

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Контрнаступ ЗСУ: окупанти підрахували свої втрати за два дні
85K
Фраза «український наступ» – новий хіт російської пропаганди
83K
Кинули техніку, Біблію, спальники. Як окупанти тікали з Харківщини (відео)
69K
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
45K
Чого прагнуть окупанти: Залужний спрогнозував напрямки атак
37K
Депутати РФ просять Держдуму відсторонити Путіна

Новини

ЗСУ просунулися на Донеччині і звільнили ще один населений пункт 
Сьогодні, 15:39
ЗСУ знищили базу окупантів на Запоріжжі і відбили вісім атак
Сьогодні, 07:17
Україну вкриють осінні дощі: в яких регіонах чекати 
Вчора, 21:05
П'ять хороших новин 7 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Екссоратника Киви Михайла Маймана затримав спецназ в елітній Конча-Заспі
Вчора, 20:17
Як ставляться бійці до жінок в армії: зворушлива розповідь Міноборони (відео)
Вчора, 20:02

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту