Поліція зупинила автомобіль, у якому вивозилася ікона з Лаври (відео)
Правоохоронці повернули автомобіль на територію Києво-Печерської лаври
Сьогодні, 30 березня, поліція не пропустила автомобіль, яким перевозили ікону з Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Журналіст видання став свідком, як поліція «завернула» автомобіль, в якому везли ікону з Києво-Печерської лаври.
За словами журналіста, коли поліція знаходить в авто подібну річ, її оцінює представник Мінкульту або заповідника та дозволяє або не дозволяє виїзд.
Цього разу дозвіл отримано, але поліція все одно повернула автомобіль на територію Києво-Печерської лаври.
Нагадаємо, УПЦ МП не виїхала з території Києво-Печерської лаври, попри те, що договір оренди храмів у неї закінчився 29 березня. Зранку 30 березня священники УПЦ МП провели у Лаврі богослужіння. Віряни Української православної церкви Московського Патріархату не пустили до приміщень Києво-Печерської лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики.
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