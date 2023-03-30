Поліція зупинила автомобіль, у якому вивозилася ікона з Лаври (відео)

Правоохоронці повернули автомобіль на територію Києво-Печерської лаври

Сьогодні, 30 березня, поліція не пропустила автомобіль, яким перевозили ікону з Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Журналіст видання став свідком, як поліція «завернула» автомобіль, в якому везли ікону з Києво-Печерської лаври.

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За словами журналіста, коли поліція знаходить в авто подібну річ, її оцінює представник Мінкульту або заповідника та дозволяє або не дозволяє виїзд.

Цього разу дозвіл отримано, але поліція все одно повернула автомобіль на територію Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, УПЦ МП не виїхала з території Києво-Печерської лаври, попри те, що договір оренди храмів у неї закінчився 29 березня. Зранку 30 березня священники УПЦ МП провели у Лаврі богослужіння. Віряни Української православної церкви Московського Патріархату не пустили до приміщень Києво-Печерської лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики.

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Митрополит Павло взявся погрожувати журналістам. Спочатку він сказав представникам ЗМІ, що розіб'є палицею їхні фотоапарати. Згодом сказав журналісту, що поб'є і його