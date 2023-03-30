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Митрополит Павло пообіцяв піддати журналістів анафемі (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Митрополит Павло пообіцяв піддати журналістів анафемі (відео)
фото: glavcom.ua

Митрополит Павло також взявся погрожувати СБУ та таврувати людей за зовнішнім виглядом

УПЦ МП не виїхала з території Києво-Печерської лаври, попри те, що договір оренди храмів у неї закінчився 29 березня. Під час спілкування із журналістами митрополит Павло заявив, що «піддасть їх анафемі». Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Митрополит Павло заявив, що не хоче спілкуватися з журналістами далі.

«Сьогодні піст, а вони (журналісти – «Главком») починають сьогодні «бузить». Дивіться, що робиться на фронті, по 17 гривень яйце, мільярди крадуть, а ви до церкви… у всьому винуваті монахи», – бідкається митрополит.

За словами Павла, він нікого не примушує ходити «до себе в церкву», а тому ніхто не може його примушувати розмовляти з журналістами. Він також заявив, що йому приємно розмовляти тільки з прихожанами Московського патріархату.

Митрополит Павло гостро пройшовся і по зовнішньому вигляду журналістів.

«У мене колись був шок, як я прийшов на канал… ви сидите з наколками, з кільцями у вухах, ви звідки взагалі? З лісу? І будете мені розповідати, як мені жити? Це не є канал, це треба вас анафемі піддати», – гнівається намісник.

Він обурився й через те, що журналісти називають його за прізвиськом «Паша Мерседес», а також взявся погрожувати працівникам СБУ:

«Я маю одну машину вже хтозна-скільки років, а ви чим їздите? Кажете, що монахи їздять, а Служба безпеки чим їздить? Війна, а де ваші діти, а де ваші жінки? Усі в Туреччині, в Польщі, в Іспанії, а ви мені розповідаєте, на чому мені їздити», – сказав митрополит Павло.

Павло також наголосив, що не поїде з України, поки «не поховає усіх». 

Усі дії української влади представники Московської церкви вважають протиправними. 

«Зараз у ЗМІ розповсюджується недостовірна інформація, ніби закінчились договори оренди на нижню Лавру, тому, як наслідок, монастир має звідси піти, проте ця інформація є неправдивою», – заявив представник Московської церкви.

За його словами, договір на оренду нібито був укладений безстроково, а національний заповідник «Києво-Печерська лавра» протиправно розірвав його в односторонньому порядку. Монастир це рішення не визнає, тому подав позов до Господарського суду міста Києва. 

Судове засідання призначене на 26 квітня. 

Зазначимо, що митрополит Павло поводив себе агресивно із журналістами. Він сильно штовхнув працівницю ЗМІ після того, як вона поставила йому незручне питання, та не вибачився. 

Він також погрожував побити журналістів палицями.

Нагадаємо, що сьогодні вранці митрополит Павло провів в Києво-Печерській лаврі службу, попри те, що 29 березня УПЦ МП мала звільнити будівлі. Після ранкового богослужіння у Лаврі намісник Павло заявив, що комісію Мінкульту, яка має розпочати передачу церковних корпусів державі, «не будуть пускати на територію храму».

Як повідомлялося, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

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Теги: Московська церква в Україні Києво-Печерська лавра лавра

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