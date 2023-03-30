Чи справді пішов Московський патріархат? Що відбувається в Лаврі (фото)

Сьогодні у Лаврі має розпочати роботу комісія з передачі будівель у державне користування

Сьогодні, 30 березня, у Лаврі, попри виселення священнослужителів УПЦ МП продовжує звучати молитва, кияни та гості столиці мають змогу відвідувати Богослужіння. Якогось особливого ажіотажу чи акцій протестів на території Хрестовоздвиженського храму Лаври не спостерігається. Біля головного входу на територію чергує кілька патрулів поліції. Вони, оглядають машини, які заїжджають і виїжджають з території Лаври. Перше богослужіння розпочалося о 06:30 і триває досі.

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Пропри те, що 29 березня монахи УПЦ МП мали покинути територію Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», у церкві заявили, що не виїжджатимуть із Лаври до рішення суду, в якому УПЦ заперечує розірвання договору оренди. Суд почнеться 26 квітня.

Нагадаємо, сьогодні у Лаврі має розпочати роботу комісія з ухвалення будівель у державне користування.

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Як повідомлялося, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Останній день представників УПЦ МП у стінах Києво-Печерської лаври пройшов доволі насичено. На території святині збиралося чимало вірян Московського патріархату, пройшов молебень. Основні події відбулися довкола Хрестовоздвиженської церкви на території Києва-Печерської лаври.

Як повідомлялося, під час промови митрополита Павла в Лаврі на голови вірян упав лід.

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Також раніше митрополита Павла застукали у паспортному столі. На відео видно, що митрополит розгубився, побачивши, що його знімають. Він намагався швидше закінчити оформлення документів та чимшвидше покинути приміщення.