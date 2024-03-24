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Поляки блокують українські вантажівки на трьох пунктах пропуску

Надія Карбунар
glavcom.ua
Поляки блокують українські вантажівки на трьох пунктах пропуску
Польські перевізники, а згодом і фермери почали блокувати рух українських вантажівок з осені 2023 року
фото з відкритих джерел

Польські фермери протестують, щоб добитися помʼякшення європейського «зеленого курсу», а також отримувати більше субсидій

Польські фермери заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску «Рава-Руська», «Ягодин» та «Угринів». У черзі на цих напрямках стоять близько 500 машин. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, на КПП «Рава-Руська» та «Ягодин» поляки взагалі не пропускають українські вантажівки, які намагаються в’їхати в Польщу – на цих напрямках «нульові показники перетину кордону за останній період».

Речник ДПСУ зазначив, що деяку кількість вантажівок поляки все-таки пропускають, однак ця кількість, за його словами, «далека від ідеалу». Так, наприклад, упродовж минулої доби, 23 березня, на пункті пропуску «Ягодин» у бік України змогли виїхати 60 вантажівок, хоч на цьому напрямку є можливість пропускати 1200-1400 машин, розповів Демченко.

Польські перевізники, а згодом і фермери почали блокувати рух українських вантажівок з осені 2023 року. Причиною страйку перевізників називають «надмірну конкуренцію» після ухвалення «транспортного безвізу» між Україною та країнами ЄС.

Польські фермери протестують, щоб добитися помʼякшення європейського «зеленого курсу», а також отримувати більше субсидій, дотацій та компенсацій. Вони блокували рух на шести напрямках – це пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Шегині» та «Краківець».

Нагадаємо, міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, що українська сторона категорично проти будь-яких заборон по транзиту. Про це він повідомив «Главкому», коментуючи рішення польської влади про тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів – зокрема, пшениці, кукурудзи, пшеничного борошна, ріпаку та соняшнику.

До слова, за березень Україна недоотримає 6,5 млрд грн надходжень від митниці через блокування кордону поляками.

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Теги: вантажівки Андрій Демченко

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