Польські протестувальники розблокують один з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Як зазначили прикордонники, з 20:00 рух буде здійснюватися без ускладнень

Польські протестувальники ввечері 21 березня тимчасово розблокують рух транспорту через пункт пропуску «Зосин-Устилуг». Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За інформацією польської сторони, сьогодні, 21 березня, з 20:00 год тимчасово припиняється протест, повʼязаний з частковим обмеженням руху транспортних засобів перед пунктом пропуску «Зосин», – йдеться в повідомленні.

З 20:00 рух буде здійснюватися без ускладнень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, рух усіх транспортних засобів у пункті пропуску «Медика – Шегині» повністю розблокований.

Нагадаємо, міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, що українська сторона категорично проти будь-яких заборон по транзиту. Про це він повідомив «Главкому», коментуючи рішення польської влади про тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів – зокрема, пшениці, кукурудзи, пшеничного борошна, ріпаку та соняшнику.

До слова, за березень Україна недоотримає 6,5 млрд грн надходжень від митниці через блокування кордону поляками.