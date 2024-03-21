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Блокада українського експорту. Український міністр здивований вимогами поляків

Катерина Іванова
glavcom.ua
Блокада українського експорту. Український міністр здивований вимогами поляків
Єдиним наслідком блокування перевезень через Польщу є те, що поляки втратили дохід від транзиту
фото з відкритих джерел

Сольський: «Від нашої сторони вимагають самообмежень – аби ми запровадили процедуру ліцензування на малину, соки і ще на декілька продуктів»

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, що українська сторона категорично проти будь-яких заборон по транзиту. Про це він повідомив «Главкому», коментуючи рішення польської влади про тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів – зокрема, пшениці, кукурудзи, пшеничного борошна, ріпаку та соняшнику. 

Сольський зауважив, що наразі тими домовленостями між польським міністром сільського господарства і протестувальниками, які були озвучені польським міністерством, поки лише передбачене звернення до уряду Польщі. Проте у будь-якому випадку Україна не підтримує жодних обмежень по транзиту.

Міністр звертає увагу, що весь польський транзит продукції, яку поляки хочуть заборонити, за місяць приблизно дорівнює тому, скільки порти Одеси зараз вантажать за один день. 

«І також важливий момент: два місяці цього блокування призвели до того, що українські компанії, які везли продукцію транзитом через Польщу, наприклад, в ту саму Німеччину чи Нідерланди, переорієнтувалися на море. Кораблем довозять вантаж до Гамбурга і Роттердама, а потім Рейном спускають до своїх клієнтів. Це не дорожче та прогнозованіше», – підкреслює Сольський.

За його словами, єдиним наслідком блокування перевезень через Польщу є те, що поляки втратили дохід від транзиту. Та попри те, що обсяги транзиту через Польщу зараз дуже маленькі, Україна принципово проти створення таких небезпечних і неправильних прецедентів.

Міністр зауважує, що питання щодо зазначених товарів – не єдине, яке хвилює польську сторону. 

«Вона (польська сторона - ред.) також не хоче, щоб з України до Польщі, окрім зерна, їхали й ті продукти, які є в проєкті рішення ЄС щодо скасування мит та квот на імпорт української сільгосппродукції – такі як цукор, курятина… Від нашої сторони вимагають самообмежень – аби ми запровадили процедуру ліцензування на малину, соки і ще на декілька продуктів. Ми також вважаємо це неправильним», – акцентує увагу Сольський.

Міністр вважає, що польські переробні підприємства – ті ж сирзаводи, що експортують свою продукцію в Україну, – не підтримують блокування кордону.

Також Микола Сольський нагадує, що на зустрічі з міністром сільського господарства Польщі у Львові домовився обговорити цю проблему за участі українських і польських профільних асоціацій 27 березня у Варшаві. Український міністр сподівається, що ця домовленість з польської сторони буде дотримана.

Нагадаємо, Гетманцев повідомив, яку суму недоотримає Україна за березень через блокаду кордону.

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Теги: Польща міністр імпорт продукти транзит Україна Микола Сольський блокування

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