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Як назвуть Бровари та Южне – Комітет ВР схвалив нові назви для 109 населених пунктів

Ірина Луцак
glavcom.ua
Як назвуть Бровари та Южне – Комітет ВР схвалив нові назви для 109 населених пунктів
По селах громади активно залучалися до процесу перейменування
фото з відкритих джерел

У рамках деколонізації в Україні перейменують 5 міст і 104 села і селища

У Комітеті Верховної Ради України схвалили нові назви для понад сотні населених пунктів, серед яких – Южне (на Порт-Аненталь), Павлоград (на Матвіїв) і Синельникове (на Ріднопілля).

Про це у Фейсбуці проінформував народний депутат, перший заступник голови Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський.

«Ми приймаємо рішення щодо перейменувань (населених пунктів - ред.). І сьогодні цих рішень було прийнято 109. 5 міст і 104 села/селища буде перейменовано в рамках деколонізації. Червоноград буде перейменовано у Шептицький, Южне – у Порт-Аненталь, Павлоград – у Матвіїв, Синельникове – у Ріднопілля, Бровари – у Броварі», – написав він.

За його словами, по селах громади активно залучалися до цього процесу.

«Вони пів року включалися, вели дискусії, так як закон дає  це право громадам, приймали свої рішення і передавали їх на ВР. Серед 104 сіл та селищ таких більше половини. Але міста, на превеликий жаль, таким правом, яке дав їм закон, не скористалися», – розповів парламентарій.

Лозинський пояснив, що відповідне рішення щодо перейменування цих населених пунктів надалі буде прийматися у сесійній залі ВР.

«Уже незабаром ми очікуємо на фінальне рішення, яке буде приймати ВР у залі засідань необхідними для цього 226 голосами... Дуже важливо вичищати нашу країну від імперських російських радянських наративів, від усього того, що нам нав'язували сотнями років», – вважає він.

Як повідомлялося, на Хмельниччині мешканці села Червоне Шепетівського району обрали нову назву населеного пункту, відмовившись від історичної – Свинне.

Український інститут національної пам’яті (УІНП) склав перелік з 1400 міст та сіл, які потрібно перейменувати, щоб їхні назви відповідали закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії».

Також нагадаємо, Комітет Верховної Ради підтримав перейменування міста Южноукраїнськ Миколаївської області на місто Гард.

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Теги: декомунізація місто Верховна Рада

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