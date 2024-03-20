Масові страйки у Польщі. Фермери дали гучну обіцянку

На 20 березня фермери запланували близько 400 пунктів, у яких відбудуться протести

Польські фермери не припиняють боротися за свої права. Сьогодні, 20 березня 2024 року, польські аграрії вийдуть на великий страйк. Великі акції протесту фермерів пройдуть по всій Польщі, і організатори обіцяють повністю паралізувати країну. Про це пише Topagrar.pl.

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Один із лідерів протестів Станіслав Варна заявив, що фермери, не добившись виконання своїх умов, вирішили провести акції по всій Польщі з 7.00 до 19.00 20 березня та «заблокувати всю країну». Як пишуть ЗМІ, фермери організовують понад 400 різних акцій протестів у країні.

Страйкарі хочуть заблокувати не лише 16 великих міст, а й менші містечка, дороги в’їзду та виїзду, шосе і вже традиційно кордон із Україною.

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Цього дня протестувальники планують рейд на всі великі міста Польщі. На дорогах по всій Польщі очікується масштабне перекриття руху транспорту. На розміщеній в інтернеті карті місць блокування доріг вже є понад 400 пунктів. У Варшаві серед інших фермерів заблокують важливу трасу S2.

«На 20 березня запланований наш загальнонаціональний страйк. Це буде рейд на кожне місто. Ми не здамося, поки наші вимоги не будуть повністю виконані. Трактори заїдуть у міста», – каже прессекретар аграрної оранізації Solidarnośc Адріан Вавжиняк.

З початку лютого у Польщі відбуваються акції протесту фермерів. Основними вимогами протестувальників є припинення ввезення в Польщу сільськогосподарської продукції з України та відмова від екологічних планів Євросоюзу (так званий «Зелений курс»), які передбачають досягнення нульових викидів в атмосферу до 2050 року.

Під час вуличного протесту фермерів на початку березня учасники акції поводилися нехарактерно агресивно. Біля будівлі канцелярії прем'єр-міністра протестувальники провокували зіткнення з поліцією, підпалювали покришки та кидали у бік будівлі предмети, що горять. Біля будівлі сейму вони розібрали бруківку і кидали каміння в поліцію, 14 поліцейських було поранено. Було затримано понад 50 учасників заворушень.

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До слова, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зауважив, що польський уряд робить усе можливе, щоб знайти взаємоприйнятні рішення з українськими колегами і послабити вимоги Європейського зеленого курсу. Водночас він застеріг фермерів, аби вони не дали себе використовувати у політичних цілях противниками чинного уряду.

Раніше повідомлялося, що польські фермери на пункті пропуску «Дорогуськ» погодилися пропустити вантажівки в Україну, однак не призупинятимуть блокаду транспорту на виїзд з нашої країни.