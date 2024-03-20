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Влада Польщі домовилася з фермерами про заборону транзиту агропродукції з України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Влада Польщі домовилася з фермерами про заборону транзиту агропродукції з України
І фермери, і представники влади визнали, що складна ситуація в сільському господарстві є результатом агресії РФ проти України
фото з відкритих джерел

Угода передбачає збереження ембарго на сільськогосподарську продукцію з України, яке діє з середини вересня 2023 року

Польська влада підписала угоду з фермерами про дотації на тонну зерна і тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів. Про це повідомляє «Польське радіо».

Документ підписали представники протестуючих фермерів, а також міністр сільського господарства Чеслав Секерський та державний секретар міністерства Міхал Колодзейчак. Домовленість передбачає збереження нинішнього ембарго на сільськогосподарську продукцію з України, яке діє з середини вересня минулого року. Воно стосується, зокрема, пшениці, кукурудзи, пшеничного борошна, ріпаку та соняшнику.

Крім того, міністр сільського господарства Польщі має звернутися до Ради міністрів з проханням призупинити транзит цих продуктів через польську територію з 1 квітня цього року. Обидві сторони в підписаному документі також вважають за необхідне розробити детальні правила торгівлі агропродовольчими товарами між Польщею та Україною, але також підкреслюють, що складна ситуація в сільському господарстві є результатом агресії Росії проти Києва.

Представники фермерів в угоді декларують підтримку урядом своєї країни змін до «Зеленої угоди». Йдеться насамперед про заміну обов'язкового переходу на добровільну екосхему та спрощення інших правил для фермерів.

До слова, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зауважив, що польський уряд робить усе можливе, щоб знайти взаємоприйнятні рішення з українськими колегами і послабити вимоги Європейського зеленого курсу. Водночас він застеріг фермерів, аби вони не дали себе використовувати у політичних цілях противниками чинного уряду.

Раніше повідомлялося, що польські фермери на пункті пропуску «Дорогуськ» погодилися пропустити вантажівки в Україну, однак не призупинятимуть блокаду транспорту на виїзд з нашої країни.

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Теги: фермер ембарго правила Польща влада транзит

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