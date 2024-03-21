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Рух транспортних засобів у пункті пропуску «Медика – Шегині» повністю розблокований

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Рух транспортних засобів у пункті пропуску «Медика – Шегині» повністю розблокований
Напередодні польські протестувальники заблокували рух усіх категорій транспорту
фото з відкритих джерел

Відновлено пропуск легкових автомобілів і автобусів у обох напрямках

Рух усіх транспортних засобів у пункті пропуску «Медика – Шегині» повністю розблокований. Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич. Також інформацію підтвердили у Держприкордонслужбі.

Відновлено пропуск легкових автомобілів і автобусів у обох напрямках. Рух відбувається в штатному режимі.

Напередодні польські протестувальники заблокували рух автобусів у пункті пропуску «Медика – Шегині», згодом не впускали всі категорії транспорту.

Нагадаємо, наступного тижня Європейська комісія представить нові законодавчі пропозиції для задоволення вимог фермерів-протестувальників. 

Як повідомлялося, уряд України готовий погодитися на певні обмеження у торгівлі з ЄС для української агропродукції, однак влада очікує, що Євросоюз припинить експортувати сільськогосподарську продукцію з Росії.

До слова, на мітингу польських фермерів у Варшаві перед будівлею Сейму відбулися сутички між протестувальниками та поліцією. Кілька поліцейських дістали поранення, близько десятка людей були затримані.

Нагадаємо, польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, анонсували нову акцію, яка триватиме до 30 квітня.  Зазначається, що нова акція розпочнеться 10 березня поблизу пункту пропуску «Гребенне», що навпроти українського пункту «Рава-Руська».

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Теги: Польща Держприкордонслужба пункт пропуску протест кордон

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