Гетманцев повідомив, яку суму недоотримає Україна за березень через блокаду кордону

20 березня влада Польщі домовилася з фермерами про заборону транзиту агропродукції з України

У лютому 2024 року Україна втратила у надходженнях від митниці близько 7 млрд грн

За березень Україна недоотримає 6,5 млрд грн надходжень від митниці через блокування кордону поляками. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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«6,5 млрд грн Стільки Україна втратить у надходженнях від митниці внаслідок блокування кордону в березні. Це півтори повністю забезпечені всім бригади», – йдеться у повідомленні.

Гетманцев додав, що в минулому місяці ця цифра становила 7 млрд грн.

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Нагадаємо, польська влада підписала угоду з фермерами про дотації на тонну зерна і тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів. Угода передбачає збереження ембарго на сільськогосподарську продукцію з України, яке діє з середини вересня 2023 року.

І фермери, і представники влади визнали, що складна ситуація в сільському господарстві є результатом агресії РФ проти України.

Стало відомо, що Франція долучилася до Польщі в закликах до подальших обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції, погрожуючи зірвати переговори про продовження вільної торгівлі Києва з ЄС ще на рік. Це може призвести до втрати Україною 1,2 млрд євро доходу від торгівлі.

Раніше на польській залізничній станції невідомими особами були пошкоджені три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга (Німеччина).