Поляк намагався вивезти з України раритетну зброю



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Пістолет Browning з набоями, як виявилося, ще й старовинний – 1943 року випуску

Зброю та набої прикордонники знайшли заховану у мотоциклі

Іноземець намагався вивезти з України раритетний пістолет з набоями. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

Зброю виявили у мотоциклі, на якому 51-річний громадянин Польщі прямував на виїзд з України через пункт пропуску «Ужгород».

«Під час здійснення прикордонного контролю у правоохоронців виникли підозри щодо можливого переміщення через кордон у мотоциклі BMW заборонених предметів. Тому транспортний засіб скерували на поглиблену перевірку, до якої залучили службового собаку. Він допоміг знайти прихований пістолет Browning з набоями, як виявилося, ще й старовинний – 1943 року випуску», - повідомили прикордонники.

Про факт виявлення вогнепальної зброї прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи.

Зброю та набої вилучено встановленим порядком. В діях іноземця вбачаються ознаки злочину, відповідальність за який передбачена ст.201 ККУ (Контрабанда). Тривають заходи по з’ясуванню усіх обставин справи.