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    Події в Україні

    Поляк намагався вивезти з України раритетну зброю

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    Пістолет Browning з набоями, як виявилося, ще й старовинний &ndash; 1943 року випуску - Поляк намагався вивезти з України раритетну зброю
    Пістолет Browning з набоями, як виявилося, ще й старовинний – 1943 року випуску

    Зброю та набої прикордонники знайшли заховану у мотоциклі

    Іноземець намагався вивезти з України раритетний пістолет з набоями. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

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    Зброю виявили у мотоциклі, на якому 51-річний громадянин Польщі прямував на виїзд з України через пункт пропуску «Ужгород».

    «Під час здійснення прикордонного контролю у правоохоронців виникли підозри щодо можливого переміщення через кордон у мотоциклі BMW заборонених предметів. Тому транспортний засіб скерували на поглиблену перевірку, до якої залучили службового собаку. Він допоміг знайти прихований пістолет Browning з набоями, як виявилося, ще й старовинний – 1943 року випуску», - повідомили прикордонники.

    Про факт виявлення вогнепальної зброї прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи.

    Зброю та набої вилучено встановленим порядком. В діях іноземця вбачаються ознаки злочину, відповідальність за який передбачена ст.201 ККУ (Контрабанда). Тривають заходи по з’ясуванню усіх обставин справи.

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