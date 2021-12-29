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    Помер колишній голова Фонду держмайна

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    Володимир Прядко очолював Фонд державного майна у 1991-1994 роках - Помер колишній голова Фонду держмайна
    Володимир Прядко очолював Фонд державного майна у 1991-1994 роках
    фото з відкритих джерел

    Прядко працював радником прем'єр-міністром України

    На 75 році життя помер колишній голова Фонду держмайна, заступник виконавчого секретаря Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Володимир Прядко. Про це сьогодні, 29 грудня, повідомив Анатолій Отченаш у Facebook.

    «Пішов у Вічність Володимир Володимирович Прядко. Біль втрати не передати словами. Вічна пам'ять Вчителю», – написав Отченаш.

    Володимир Прядко народився 30 жовтня 1947 року на Полтавщині у селі Ковжижа. Він отримав спеціальність інженера-економіста у Київському технологічному інституті харчової промисловості. З 1972 року працював старшим інженер-економістом Всесоюзного НДІ цукрової промисловості. З 1975 був молодшим науковим працівником НДІ економіки Держплану УРСР.

    Далі з 1975 року Прядко працював старшим інженер-економістом цеху, заступником начальника планово-економічного відділу Київського заводу «Радіоприлад» імені Сергія Корольова. З 1983 року до 1991 року очолював планово-економічний відділ заводу «Арсенал», був заступником генерального директора з економіки ВО «Завод «Арсенал».

    Державна діяльність

    Із липня 1991-го до серпня 1994-го Володимира Прядка обрали головою Фонду державного майна України. Серед іншого, 1993 року він займався приватизацією державного підприємства «Мотор Січ», що на той час називався завод «Моторобудівник». У травні 2021 року Прядку було пред'явлено підозру в халатності під час приватизації. Таке рішення ухвалив Печерський суд Києва, але цей же суд звільнив Прядка від кримінальної відповідальності через строки давності.

    Посади

    • 1994-1995 роки – радник прем'єр-міністра України;
    • 1995-1997 роки – заступник міністра машинобудування, ВПК і конверсії України;
    • 1997-2000 роки – заступник міністра промислової політики України;
    • 2000-2001 роки – заступник генерального директора ВАТ «Азовмаш»;
    • 2001-2003 роки – радник міністра промислової політики України.

    Володимир Прядко має звання Заслуженого економіста України та Орден «Знак Пошани».

    Нагадаємо, у віці 76 років помер один із засновників Збройних сил незалежної України та Спілки офіцерів України полковник Віталій Лазоркін.

    Теги: суд машинобудування завод Мотор Січ Facebook радник
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    Помер колишній голова Фонду держмайна