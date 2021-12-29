Прядко працював радником прем'єр-міністром України

На 75 році життя помер колишній голова Фонду держмайна, заступник виконавчого секретаря Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Володимир Прядко. Про це сьогодні, 29 грудня, повідомив Анатолій Отченаш у Facebook.

«Пішов у Вічність Володимир Володимирович Прядко. Біль втрати не передати словами. Вічна пам'ять Вчителю», – написав Отченаш.

Володимир Прядко народився 30 жовтня 1947 року на Полтавщині у селі Ковжижа. Він отримав спеціальність інженера-економіста у Київському технологічному інституті харчової промисловості. З 1972 року працював старшим інженер-економістом Всесоюзного НДІ цукрової промисловості. З 1975 був молодшим науковим працівником НДІ економіки Держплану УРСР.

Далі з 1975 року Прядко працював старшим інженер-економістом цеху, заступником начальника планово-економічного відділу Київського заводу «Радіоприлад» імені Сергія Корольова. З 1983 року до 1991 року очолював планово-економічний відділ заводу «Арсенал», був заступником генерального директора з економіки ВО «Завод «Арсенал».

Державна діяльність

Із липня 1991-го до серпня 1994-го Володимира Прядка обрали головою Фонду державного майна України. Серед іншого, 1993 року він займався приватизацією державного підприємства «Мотор Січ», що на той час називався завод «Моторобудівник». У травні 2021 року Прядку було пред'явлено підозру в халатності під час приватизації. Таке рішення ухвалив Печерський суд Києва, але цей же суд звільнив Прядка від кримінальної відповідальності через строки давності.

Посади

1994-1995 роки – радник прем'єр-міністра України;

1995-1997 роки – заступник міністра машинобудування, ВПК і конверсії України;

1997-2000 роки – заступник міністра промислової політики України;

2000-2001 роки – заступник генерального директора ВАТ «Азовмаш»;

2001-2003 роки – радник міністра промислової політики України.

Володимир Прядко має звання Заслуженого економіста України та Орден «Знак Пошани».

Нагадаємо, у віці 76 років помер один із засновників Збройних сил незалежної України та Спілки офіцерів України полковник Віталій Лазоркін.