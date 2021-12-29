Кремль вирішив принизити останніх чесних росіян

Юрій Дмітрієв до кінця вірив, що може відстояти свої права у суді

Юрій Дмітрієв до кінця вірив, що може відстояти свої права у суді

Путін знищує всі паростки свободи, які були в Росії

В Росії суд вирішив ліквідувати Міжнародний Меморіал, громадську організацію, яка відновлювала історичну правду і боролася за права людини. Ось цитата з виступу прокурора без перекладу:

Прокурор в суде обвинил «Мемориал» в «искажении исторической памяти о Великой Отечественной войне», создании «ложного образа Советского союза как террористического государства», попытках реабилитировать нацистских преступников и открытой поддержке запрещенных организаций»

Меморіал підтримав Європейський Парламент, багато суспільних і політичних діячів.

Путін заявив, що «Мемориал» поддерживает террористические и экстремистские организации, неоднократно и «демонстративно совершал нарушения и причислил к жертвам политических репрессий нацистских преступников»

Напади на Меморіал почалися після 2014 року. Тоді раптом російська влада змінила своє ставлення до вшанування пам‘яті загиблих у Сандармосі.

Сандармох – лісове урочище в Медвеж'єгорському районі Республіки Карелія, за 19 км від м. Медвеж'єгорськ, неподалік від м. Повенець, де на площі 10 гектарів у 1930-х роках органи НКВС розстріляли понад 9500 осіб 58 національностей.

Серед жертв – переважно спецпоселенці і в'язні з Біломорсько-Балтійського каналу і Соловецьких таборів системи ГУЛАГ СРСР, а також жителі навколишніх сіл. Усього на цій території виявлено 236 розстрільних ям.

Саме у Сандармосі розстріляно українську еліту: Курбаса, Підмогильного, Куліша, Вороного, Епіка, Зерова, Крушельницького, Поліщука, Чехівського, Шкурупія і багатьох інших

Після 2014 року росіяни почали приховувати розстріли і стверджувати, що у Сандармосі на початку другої світової війни фіни розстрілювали радянських військовополонених.

Це бездоказова вигадка.

Першим про Сандармох заговорив Юрій Дмітрієв.

Йому 65 років. Це чесний чоловік, який вручну переписував закриті архіви, сам розкопував приховані могили і відкрив для світу трагедію Сандармоху.

Напередодні йому присудили 15 років ув‘язнення строгого режиму за навмисно сфальсифікованим принизливим обвинуваченням у сексуальних злочинах з донькою.

Російська влада у такий спосіб вирішила принизити і знищити Дмітрієва.

Якщо і домовлятися про щось з Путіним, якщо і проводити обміни, то серед перших разом з нашими захисниками і кримськими татарами має бути Юрій Дмітрієв.

І ще – боротьба з Дмітрієвим, Меморіалом, свободою у Росії – у тому числі і продовження гібридної війни з Україною, нашим минулим і майбутнім.

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