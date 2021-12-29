«Дніпроазот» Коломойського отримав штраф у 80 млн грн через «ризики національної катастрофи»

Впродовж 2017−2019 років «Дніпроазот» було єдиним підприємством, що виробляло рідкий хлор в Україні

Справа була розпочата у 2018 році через зупинку «Дніпроазотом» виробництва та реалізації рідкого хлору

Антимонопольний комітет України оштрафував «Дніпроазот» олігарха Ігоря Коломойського на 80,1 млн грн через зупинку виробництва хлору. Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Справа була розпочата у 2018 році через зупинку «Дніпроазотом» виробництва та реалізації рідкого хлору. Рідкий хлор використовується для знезараження питної води та очищення стічних вод в Україні водоканалами. У комітеті кажуть, що технологічний процес очищення питної води є безперервним, тож затримка з поставкою реагенту могла обернутися епідеміологічною катастрофою національного масштабу.

До слова, видання «Наші гроші» наголошує, що цей штраф становить всього 1,4% від доходу підприємства за 2020 рік (по закону штраф вираховується з доходу у рік, що передує року накладення штрафу). І це у сім разів менше від можливих по закону 10% штрафу.

В АМКУ відзначили, що впродовж 2017−2019 років «Дніпроазот» було єдиним підприємством, що виробляло рідкий хлор в Україні з частками 99%, 78% та 68% відповідно. Імпортери на момент зупинення виробництва хлору (до червня 2018 року) займали лише 1% ринку, а потенційний конкурент товариства – ТОВ «Карпатнафтохім», що виробляв газоподібний хлор, використовував виключно для виробництва вінілхлориду, заявили в АМКУ.

У період з 18 червня 2018 року по 19 липня 2018 року АТ «Дніпроазот» повністю припинило виробництво рідкого хлору і до його відновлення здійснило лише разові відвантаження товару. При цьому підприємство не повідомило водоканалам орієнтовну дату відновлення виробництва, залишивши їх у ситуації невизначеності. Оскільки максимальні запаси рідкого хлору у водоканалів не могли перевищувати обсягів 15 – 30% добової потреби, окремі з них опинилися у кризовій ситуації, оскільки мали обмежені залишки хлору», – йдеться в повідомленні.

Основною причиною зупинки виробництва рідкого хлору АТ «Дніпроазот» називало значне зростання ціни на природний газ та відсутність обігових коштів, однак в АМКУ відзначили, що не виявили суттєвих змін у середньозважених цінах придбання хімзаводом природного газу.

В АМКУ додали, що до першого кварталу 2018 року для виробництва рідкого хлору товариство використовувало рідкий технічний аміак та газоподібний діоксид вуглецю, придбані в «Укрнафті», яка для виробництва використовувала газ власного видобутку, що коштував значно дешевше, ніж у інших постачальників.

«Але на початку 2018 року правовідносини «Дніпроазоту» та «Укрнафти» було припинено. Тож одним з мотивів зупинення виробництва рідкого хлору Комітет вбачає можливі наміри АТ «Дніпроазот» відновити правовідносини з АТ «Укрнафта». Іншим мотивом, на думку комітету, може бути намір товариства підвищити ціни на рідкий хлор», – заявили в АМКУ.

«Дніпроазот» входить до групи «Приват» Ігоря Коломойського. Підприємство спеціалізується з виробництва аміаку, карбаміду, каустичної соди, хлору, соляної кислоти.

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