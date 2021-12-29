Держзрада. До суду направлено обвинувальний акт проти Аксьонова та Поклонської
Підозрюваним загрожує до 15 років ув'язнення
Офіс генпрокурора України направив до суду обвинувальний акт проти «голови» окупованого Криму Сергія Аксьонова та експрокурорки Наталії Поклонської. Їх підозрюють у держзраді, повідомляє прессслужба відомства.
В Офісі генерального прокурора заявили, що так званих голову республіки Крим, «голову» державної ради республіки Крим, колишнього «прокурора» республіки Крим та ще п’ятьох посадових осіб звинувачують у:
- державній зраді;
- посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України;
- діях, спрямованих на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади у складі злочинної організації ( ст. 109, ст. 110, ст. 111, ст. 255 КК України).
Підозрюваним загрожує до 15 років ув'язнення.
За даними слідства, чиновники окупованого півострова, у лютому-березні 2014 року, перебуваючи на території Криму, створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу та зміни меж території України всупереч встановленому порядку, а також брали активну участь у її діяльності.
У відомстві заявили, що вони сприяли РФ у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності. Члени організації взяли участь в освіті окупаційних органів, безпосередньо очолили їх та керували ними.
Досудове розслідування проводили слідчі Головного слідчого управління СБУ.
Раніше суд дозволив затримати так званого главу окупованого Криму Аксьонова. У квітні Зеленський запровадив санкції проти Аксьонова. Санкції введено безстроково.
До слова, зрадницю Поклонську не оголосять у міжнародний розшук: стала відома причина.
13 жовтня президент Росії Путін призначив колишнього депутата Держдуми Наталію Поклонську послом в африканській республіці Кабо-Верде.
Нагадаємо, Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Наталії Поклонської, яку президент РФ Володимир Путін призначив там послом.
Як повідомлялося, РФ впевнена, що зрадницю Поклонську не затримають в Африці за запитом України.