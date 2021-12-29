Держзрада. До суду направлено обвинувальний акт проти Аксьонова та Поклонської

Пособники окупантів Сергій Аксьонов та Наталія Поклонська підозрюються в Україні у державній зраді

Підозрюваним загрожує до 15 років ув'язнення

Офіс генпрокурора України направив до суду обвинувальний акт проти «голови» окупованого Криму Сергія Аксьонова та експрокурорки Наталії Поклонської. Їх підозрюють у держзраді, повідомляє прессслужба відомства.

В Офісі генерального прокурора заявили, що так званих голову республіки Крим, «голову» державної ради республіки Крим, колишнього «прокурора» республіки Крим та ще п’ятьох посадових осіб звинувачують у:

державній зраді;

посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України;

діях, спрямованих на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади у складі злочинної організації ( ст. 109, ст. 110, ст. 111, ст. 255 КК України).

Підозрюваним загрожує до 15 років ув'язнення.

За даними слідства, чиновники окупованого півострова, у лютому-березні 2014 року, перебуваючи на території Криму, створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу та зміни меж території України всупереч встановленому порядку, а також брали активну участь у її діяльності.

У відомстві заявили, що вони сприяли РФ у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності. Члени організації взяли участь в освіті окупаційних органів, безпосередньо очолили їх та керували ними.

Досудове розслідування проводили слідчі Головного слідчого управління СБУ.

Раніше суд дозволив затримати так званого главу окупованого Криму Аксьонова. У квітні Зеленський запровадив санкції проти Аксьонова. Санкції введено безстроково.

До слова, зрадницю Поклонську не оголосять у міжнародний розшук: стала відома причина.

13 жовтня президент Росії Путін призначив колишнього депутата Держдуми Наталію Поклонську послом в африканській республіці Кабо-Верде.

Нагадаємо, Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Наталії Поклонської, яку президент РФ Володимир Путін призначив там послом.

Як повідомлялося, РФ впевнена, що зрадницю Поклонську не затримають в Африці за запитом України.