Помер відомий скульптор, творець «Луцького будинку з химерами»

Іменем Миколи Голованя буде названа одна з вулиць Луцька

У Луцьку на 79-му році життя помер відомий скульптор Микола Головань, який прославився своїм будинком з химерами. Про смерть митця повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

«Сьогодні помер Микола Микитович Головань, почесний громадянин міста Луцька, абсолютно непересічна та знакова для нашого міста особистість. Вічна і світла пам'ять. Царство небесне! Іменем Миколи Голованя буде названа одна з вулиць нашого міста», – написав він.

Поліщук також повідомив, що місто забезпечить та оплатить поховання Голованя та надасть матеріальну допомогу родині.

Крім того, на честь скульптора в обласному центрі облаштують сквер. Його розмістять на вулиці Драгоманова, де зібрано багато робіт Миколи Голованя.

Як стало відомо, в Миколи Микитовича були проблеми з серцем, деякий час він провів у лікарні, де після погіршення стану і помер.

Прощання зі скульптором Миколою Голованем відбудеться 2 лютого, о 12:00 в храмі Свято-Троїцького Собору.

Микола Головань народився 9 січня 1943 року в Луцьку. Навчався у Теремнівській загальноосвітній школі. З 1959 по 1965 рік навчався у Львівському училищі декоративно-прикладного мистецтва імені Івана Труша.

У 1971 році відкрив першу персональну виставку: скульптура, живопис, графіка.



Працював скульптором вісім років у Художньому фонді України та 22 роки – в художньому комбінаті.



Брав участь в скульптурних пленерах у Луцьку «Пам’ять крізь віки» (2001) та садово-паркової культури у Франції (2002).



За вагомий внесок у розвиток естетичного і високохудожнього середовища в місті Луцьку, а також популяризацію образотворчого мистецтва скульптору Миколі Голованю присвоєно звання «Почесний громадянин міста Луцька» (рішення Луцької міської ради від 27 липня 2016 року).



За своє життя він створив скульптури на пішохідній вулиці міста Лесі Українки, в Центральному парку та в інших куточках обласного центру. Також побудував на березі річки Стир архітектурну пам’ятку – Будинок скульптора. Ця споруда прикрашена більш ніж п’ятьмастами скульптурами різних стилів. Вона постійно приваблює туристів з усього світу.