Перший етап ремонтних робіт у костелі Святого Миколая завершено

Вперше в Україні буде використана технологія Remmers GmbH для очищення декоративних елементів під час реставрації

Вперше в Україні буде використана технологія Remmers GmbH для очищення декоративних елементів під час реставрації

Гроші на відновлення Костелу надали благодійники – громадяни України та бізнес

У Києві завершені протиаварійні роботи в костелі Святого Миколая. Наразі внутрішня частина приміщення відчищена від пожежної сажі, відновлені вікна, підлога, демонтовані навісні аварійні конструкції, відремонтовано електричну систему і систему пожежогасіння. Останній етап – запуск системи опалення – був проведений у минулу п’ятницю.

Засновник юридичної компанія «Міллер» Масі Найєм, якого представники бізнесу уповноважили контролювати свої гроші, увійшов у склад робочої групи і в Facebook повідомив, що загальна вартість робіт сягнула 21, 5 млн.

фото: facebook/Masi Nayyem

Так, за ці кошти було проведене технічне обстеження будівлі з рекомендаціями по усуненню її аварійності та розробка робочого проєкту вартістю 1,297 млн грн, державна експертиза робочого проєкту на 44,9 тис. грн, протиаварійний ремонт (в тому числі утримання служби замовника, технічний нагляд за проведеними роботами) на суму 725,33 тис. грн, протиаварійний ремонт і реставрація вартістю 19, 379 млн грн та майже 101 тис. грн витрачено на авторький нагляд за будівельними роботами.

«Окрім того, бізнес створив БО «Фонд Костелу св. Миколая», на якому ще залишилось трішки більше 8 млн грн. Детальніше про ці гроші і куди вони підуть напишу згодом. Дякую представникам бізнесу, які довірили нам контролювати їх благодійні внески», – додав юрист.

Загалом протиаварійні роботи в костелі, де розташовувався будинок органної музики, мали завершити ще 20 січня, однак вони затягнулись через свята у грудні та січні та додатково необхідний час для перевірки системи опалення.

Нагадаємо, 3 вересня в органі Костелу сталося коротке замикання, яке призвело до пожежі і знищення інструменту. На початку грудня стало відомо про початок протиаварійних робіт у Костелі святого Миколая. Гроші на відновлення Костелу надали благодійники – громадяни України та бізнес.

Костел святого Миколая буде переданий у користування римо-католицькій громаді 1 червня 2022 року.