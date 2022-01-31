Розстріл у Дніпрі. Мер підтримав родину загиблої Лебединець

У жінки залишилася 11-річна донька та старенька мати

Сім'ї 35-річної Віри Лебединець, яка стала жертвою стрільця-строковика на «Південмаші» у Дніпрі, буде виділено матеріальну допомогу у розмірі 250 000 гривень із цільового фонду мера міста Бориса Філатова. Про це повідомив сам Філатов.

Він також повідомив, що дочці Віри, Кірі Лебединець, буде встановлена щомісячна виплата від міської ради до досягнення повноліття. Дівчині зараз 11 років.

«Також Кірі Лебединець відраховуватиметься частину заробітної плати міського голови за його особистою заявою. Місто надасть допомогу у щорічному оздоровленні», – повідомив мер.

Він додав, що матері Віри Лебединець, яка працює в системі муніципальної освіти, буде підвищено вдвічі заробітну плату.

Віра Лебединець нагороджена міським почесним знаком «Захиснику Вітчизни» (посмертно).

Сім'ї буде проведено ремонт у будинку, де вони проживають за рахунок приватних пожертвувачів та народних депутатів Верховної Ради, які побажали залишитися невідомими.

«Дуже хотілося, щоб «добрі люди», які влаштували вакханалію в соцмережах, теж взяли участь у допомозі. Реквізити будуть опубліковані найближчим часом після оформлення опікунства. Настійно рекомендую командуванню Нацгвардії не забути «випадково» сім'ю Віри, яка загинула з вини ваших підлеглих при нарахуванні матеріальної допомоги. Інакше виступатиму публічно», – резюмував Філатов.

Як відомо, Віра Лебединець не перебувала в підпорядкуванні Нацгвардії, тому питання про матеріальну допомогу її родичам досі не вирішувалося. Мер Дніпра Борис Філатов одразу зазначив, що подвиг Віри мав велике значення, а місто допоможе її родині. Через те, що жінка не випустила стрільця в місто, йому довелося витрачати час, щоб перебратися через високу огорожу, написав міський голова. Це дозволило мобілізувати правоохоронців для перехоплення зловмисника.

Нагадаємо, посада контролера режимного об'єкта, яким є «Південмаш», не передбачає володіння зброєю. Молода жінка виявилася зовсім беззахисною перед злочинцем із автоматом у руках.

Незважаючи на це, Віра Лебединець відмовилася випускати стрільця до міста з території заводу. Рябчук убив її пострілом у голову. У жінки залишилася 11-річна донька, а також літня мати.

Нагадаємо, у Дніпрі 29 січня прощаються з загиблими військовими.

Як відомо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину. За кілька годин поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша. Відомо, що чотирьох поранених у Дніпрі прооперували.

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