Помер соліст всесвітньовідомого гурту Il Divo – коронавірус

У Британії помер «маленький Карузо»

На 54-му році життя помер іспанський баритон, оперний та поп-виконавець Карлос Марін, також відомий як учасник гурту Il Divo. Про це повідомляється у Twitter колективу.

Інформація розміщена від імені трьох інших учасників ансамблю Урса Бюлера, Себастьєна Ізамбара та Девіда Міллера. Вони зазначили, що протягом 17 років працювали разом, назвавши співпрацю «неймовірною подорожжю», а також наголосили, що їм не вистачатиме Маріна.

«З важким серцем повідомляємо вам, що наш друг і партнер Карлос Марін помер… Більше ніколи не буде іншої людини з голосом і духом, як у Карлоса», – йдеться у пості.

Причина смерті виконавця не уточнюється. За даними The Sun, виконавець помер від коронавірусу в британському Манчестері. У грудні він заразився Covid-19 і був поміщений у штучну кому.

Il Divo є міжнародним квартетом, до складу якого входять співаки з оперними голосами, які здобули освіту в консерваторії. У 2006 році група потрапила до книги рекордів Гіннесса, оскільки стала найуспішнішим міжнародним поп-проєктом.

Карлос Марін розпочав співочу кар'єру у віці восьми років, коли вийшов його перший альбом «Маленький Карузо». Згодом у Нідерландах Маріна стала назвати саме так. Співак навчався у Альфредо Крауса та Монтсеррат Кабальє та успішно виступав на оперній сцені.

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