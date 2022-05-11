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    Російський офіцер зняв на відео серйозні втрати окупантів на Донбасі

    Лейтенант рашистської армії Шалаєв знімав відео під час свого перебування на Донбасі. Окупант зафільмував серйозні втрати російського агресора в Україні&nbsp; - Російський офіцер зняв на відео серйозні втрати окупантів на Донбасі
    Лейтенант рашистської армії Шалаєв знімав відео під час свого перебування на Донбасі. Окупант зафільмував серйозні втрати російського агресора в Україні 
    фото: скріншот

    Полонений рашистський окупант знімав хроніку російсько-української війни

    Лейтенант російської армії, випускник Московського вищого командного училища Юрій Шалаєв робив відеозаписи під час свого перебування на території України. Після того, як Шалаєв потрапив у полон, відеозаписи із його телефону опинилися у розпорядженні «Української правди».

    Військова частина, у якій служив рашистський офіцер, дислокувалася у Чечні, в місті Шалі. На початку березня з територію Дагестану підрозділ, у складі якого був і Юрій Шалаєв, прибув на територію України.

    Судячи з відеозаписів, зробленим Шалаєвим, його мотострілецький взвод воював на території Донецької області, в районі сіл Петрівка, Новомайорське, Зоря.

    Невдовзі після прибуття на територію українського Донбасу російський офіцер почав фільмувати поранених та убитих окупантів. Так, на одному із відео він розповідає про роту десантників, а згодом в кадр потрапляють поранені військовослужбовці цієї роти. Також Шалаєв згадав про знищеного рашиста із інженерно-саперного батальйону.

    У відео, знятому у кінці березня, окупант визнав, що рашистські війська зазнають серйозних втрат. Наступний уривок засвідчив знищення українцями російської техніки.

    Лейтенант рашистської армії знімав відео у будинках мирних українських жителів, де він та його підрозділ дислокувалися під час війни. Так, останнє відео, записане окупантом, було зроблене під час переховування у хліві. Рашист записав проходження українських військових.

    Згодом, на початку квітня, Юрія Шалаєва взяли у полон.

    Нагадаємо, що відеозаписи, зроблені у крамницях українських міст та сіл, а також перехоплення телефонних розмов, зроблені СБУ, засвідчили, що одним із найрозповсюдженіших злочинів з боку окупантів є мародерство.

    Рашисти відверто зізнавалися своїм близьким у заздрості до достатку та побуту українських сімей.

    Теги: росія окупанти Донбас війна Україна окупація #stoprussia
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    Російський офіцер зняв на відео серйозні втрати окупантів на Донбасі