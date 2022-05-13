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    Україна входить у нову довготривалу фазу війни

    Захисники і захисниці та весь український народ дали відсіч окупантам - Україна входить у нову довготривалу фазу війни
    Захисники і захисниці та весь український народ дали відсіч окупантам
    фото: міністр оборони Олексій Резніков

    Міністр оборони попередив, що нас чекають надзвичайно складні тижні

    Найближчі тижні для українського спротиву проти Росії будуть важкими. Війна перейшла в нову довготоривалу фазу, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

    План Кремля щодо капітуляції Україна за декілька днів після повномасштабного вторгнення провалився. Захисники і захисниці та весь український народ дали відсіч окупантам.

    Потім почався умовний період «до 9 травня», коли російські війська, що понесли величезні втрати, отримали поразку під Києвом і не змогли досягти жодної стратегічної цілі, змінили тактику. Після втечі з Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей ворог визначив собі нові цілі – захоплення півдня та сходу України. І цей план також зірвано.

    «Таким чином, до 9 травня росія отримала стратегічну поразку – не змогла знищити українську Державу шляхом військової інтервенції та зміни влади на російських маріонеток. Ми змусили її знизити масштаб цілей до оперативно-тактичного рівня. На цьому тлі ми входимо у нову – довготривалу – фазу війни», – повідомив міністр.

    Щоб перемогти в ній, треба ретельно планувати ресурси, уникати помилок та проєктувати нашу силу так, щоб ворог, врешті-решт, не витримав.

    «На нас очікують надзвичайно складні тижні. Скільки їх буде – точно не скаже ніхто. У цей період ми будемо тримати оборону переважно власними силами проти оскаженілого від люті агресора», – наголосив Резніков.

    Понад 1500 українських військових уже навчаються чи у найближчі дні розпочнуть опановувати техніку наших партнерів, щоб потім повернутися у якості інструкторів. Хтось, як артилеристи, одразу піде в бій.

    «Поки важке іноземне озброєння урівноважить сили і забезпечить злам на користь України, мине час. Зараз його присутність точкова, це треба розуміти», – наголосив міністр.

    Заступниця міністра оборони Ганна Маляр напередодні заявила, що нас очікують декілька надскладних тижнів, можливо, й місяців.

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    Теги: росія окупанти міністр Міноборони війна військові Україна Олексій Резніков озброєння окупація #stoprussia
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    Україна входить у нову довготривалу фазу війни