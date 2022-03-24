Росармія сіє паніку серед маріупольців про те, що начебто окуповано Одесу

Ворог насильно вивозить тисячі мешканців заблокованого Маріуполя до Росії

У Маріуполі російські солдати вкидають серед місцевого населення неправдиву інформацію, щоб зірвати евакуацію. Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram.

«В Маріуполі їздить машина російських окупантів з гучномовцем і оголошує, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати в Росію, а також, що Одесу вже взяли. Окрім того, росіяни в село Нікольське наголошують, що єдина можливість евакуації – автобусами в Ростов та що Україна їх кинула напризволяще. Все це свідома дезінформація окупантів, аби не тільки зірвати евакуаційний процес, але й свідомо налаштувати маріупольців проти власної країни», – йдеться у заяві міської ради.

Наразі триває евакуація з Маріуполя до Запоріжжя. Окрім того, в процесі підготовки знаходиться евакуація з Нікольського.

Як відомо, в Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, що російські терористи насильно вивозять тисячі мешканців заблокованого Маріуполя до Росії. Підтвердження надійшло з Лівобережного району Маріуполя. Людей насильно виселяють на територію держави-терористки. Зараз важко достеменно встановити, скільки наших громадян вже викрали російські терористи, але лік йде на тисячі.