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    Росармія сіє паніку серед маріупольців про те, що начебто окуповано Одесу

    В Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Росармія сіє паніку серед маріупольців про те, що начебто окуповано Одесу
    В Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Ворог насильно вивозить тисячі мешканців заблокованого Маріуполя до Росії

    У Маріуполі російські солдати вкидають серед місцевого населення неправдиву інформацію, щоб зірвати евакуацію. Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram.

    «В Маріуполі їздить машина російських окупантів з гучномовцем і оголошує, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати в Росію, а також, що Одесу вже взяли. Окрім того, росіяни в село Нікольське наголошують, що єдина можливість евакуації – автобусами в Ростов та що Україна їх кинула напризволяще. Все це свідома дезінформація окупантів, аби не тільки зірвати евакуаційний процес, але й свідомо налаштувати маріупольців проти власної країни», – йдеться у заяві міської ради.

    Наразі триває евакуація з Маріуполя до Запоріжжя. Окрім того, в процесі підготовки знаходиться евакуація з Нікольського.

    Як відомо, в Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Нагадаємо, що російські терористи насильно вивозять тисячі мешканців заблокованого Маріуполя до Росії. Підтвердження надійшло з Лівобережного району Маріуполя. Людей насильно виселяють на територію держави-терористки. Зараз важко достеменно встановити, скільки наших громадян вже викрали російські терористи, але лік йде на тисячі.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росармія сіє паніку серед маріупольців про те, що начебто окуповано Одесу