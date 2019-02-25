Понад 30 тисяч свідоцтв про народження отримали жителі окупованих територій



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Найбільш затребувана послуга у жителів тимчасово окупованих територій є реєстрація народження

Мін’юст спростив процедуру отримання документів для українців із тимчасово окупованих територій

Понад 30 тисяч свідоцтв про народження отримали жителі тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.

Як зазначається, Мін’юст спільно з правозахисними організаціями розробив механізм, що дозволяє спростити отримання документів для українців із тимчасово окупованих територій.

«За період з 21 лютого 2016 по 31 січня 2019 на підставі рішень судів було зареєстрована 32 851 факт народження. Найбільшу кількість державних реєстрацій народжень на підставі рішень судів проведено відділами державної реєстрації актів цивільного стану Донецької (14671), Луганської (6074), Херсонській (4173), Запорізької (1989), Харківської (1031), Дніпропетровської (868) областей та м. Києва, де зареєстрували 1538 фактів народження», — повідомив заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергій Петухов.

За словами Петухова, 21 лютого 2017 року почав діяти Закон України № 3171 «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованих територіях України», де передбачено спрощений порядок встановлення факту народження чи смерті, що сталися на тимчасово окупованій території.

Щоб отримати документи потрібно:

1. Звернутися до будь-якого РАЦСу або центру безоплатної правової допомоги за консультацією.

2. Подати пакет документів до суду.

3. Суд невідкладно призначить розгляд справи та прийме рішення про встановлення факту народження або смерті.

4. З цим рішенням треба знову звернутися до РАЦСу і отримати відповідне свідоцтво.

«Громадяни можуть звернутися до будь-якого суду по всій території України. Закон зобов’язує суди невідкладно розглядати такого роду справи. У більшості випадків ця процедура займає не більше 1-2 діб.

«Крім того, закон передбачає можливість звернення з такими заявами близьких родичів. При цьому, суди приймають до уваги дуже широке коло доказів. Наприклад, доказами на підтвердження слів громадян у суді можуть бути фотографії, покази свідків та родичів», — зазначив Сергій Петухов.

Заступник міністра додав, що однією з найбільш затребуваних послуг у жителів тимчасово окупованих територій є реєстрація народження.

Нагадаємо, минулого року послугою реєстрації місця проживання малюків одразу в пологовому будинку скористалися батьки 73 тисяч новонароджених.