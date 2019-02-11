Рішення суду у справі Супрун очікується завтра, - Мін'юст



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ніхто не має право втручатися у роботу Міністерства охорони здоров'я, - Петренко

Рішення суду розблокує роботу МОЗ, - Петренко

Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва за клопотанням Міністерства юстиції у справі відсторонення Уляни Супрун від виконання обов’язків в.о. міністра охорони здоров’я очікується завтра. Про це на брифінгу повідомив міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначив Петренко, ніхто не має право втручатися у роботу Міністерства охорони здоров'я.

«Сьогодні в суді я представив документи. Ми вимагаємо скасування ухвали та відновлення роботи міністерства. Суддя отримав більш ніж достатньо документів. Ми очікуємо рішення, що розблоковує роботу Міністерства охорони здоров'я. Швидше за все, рішення буде завтра вранці», - поінформував міністр.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.

Посол Британії в Україні Джудіт Гоф висловила занепокоєння через відсторонення Супрун.

У Міністерстві охорони здоров'я консультуються з юристами через заборону суду Уляні Супрун виконувати обов'язки в. о. міністра охорони здоров'я.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, рішення суду про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я буде обговорено між членами уряду.

Президент Петро Порошенко заявив, що відсторонена від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Супрун має повну його підтримку.