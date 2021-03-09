«Дуже приємно пахне». Оксана Марченко поцілувала череп ченця

Марченко поспілкувалася зі священиками Києво-Печерської лаври (УПЦ МП)

Колишня телеведуча, кума російського президента та дружина одіозного політика Віктора Медведчука Оксана Марченко поцілувала череп померлого ченця в Києво-Печерській лаврі. Цей момент був показаний у фільмі телеведучої з назвою «Паломница», опублікованому на YouTube-каналі Марченко. Вона виступила головною героїнею стрічки на релігійну тематику.

Марченко поспілкувалася зі священиками Києво-Печерської лаври (УПЦ МП) і навіть спустилася в зачинені для звичайних відвідувачів печери. Спеціально для знімальної групи церковники відсунули від входу останки Нестора Літописця.

Коли жінка слухала історію про мощі, священик відкрив один із черепів, що зберігаються в округлій ємності. Марченко запитала, чи можна прикластися (поцілувати череп), на що отримала схвалення.

Згодом телеведуча сказала: «Дивовижно пахне». Священик відповів їй, що це справжній аромат останків, а не парфуми. Марченко сказала, що пахне «дуже-дуже приємно».

Кума Володимира Путіна презентувала новий трейлер свого авторського проєкту «Паломница». За її словами, на паломництво її благословив глава УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій. Також Марченко розказала, хто носить її на руках.

У серіалі «Паломница» з’явиться відвертий українофоб Борис Корчевніков, якому заборонено в’їзд в Україну. Сам він є гендиректором телеканалу «Спас», який пов’язаний із Російською православною церквою і який транслюватиме телепродукт Марченко.

Також у фільмі знімається намісник Києво-Печерської лаври, митрополит Вишгородський й Чорнобильський Павло. А ще людей повчатиме колишня соратниця Януковича Ганна Герман, яку Оксана Марченко вважає своїм політичним кумиром.

Боксер Олександр Усик з'явився в першій серії скандально відомого кінопроєкту «Паломница».

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Згодом Марченко оголосила про свій вступ до «Опозиційної платформи – «За життя». Себе та Віктора Медведчука назвала «майбутнім України». Відео, на якому Марченко оголошує про рішення вступити до партії свого чоловіка, стало джерелом для числених фотожаб.