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    Московська церква повела багатотисячну хресну ходу на Почаїв

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    Хресна хода вирушила з Кам'янця-Подільського - Московська церква повела багатотисячну хресну ходу на Почаїв
    Хресна хода вирушила з Кам'янця-Подільського
    Фото: Vdalo.info

    Паломники за сім днів планують пройти 210 км з Хмельницької області в Тернопільську

    Кілька тисяч вірян Московської церкви з різних областей України в середу, 19 серпня, приїхали в Кам'янець-Подільський і почали хресний хід до Почаївської лаври.

    Про це повідомляє місцеве видання Vdalo.info.

    Хода почалася від кафедрального собору Кам’янця-Подільського. Частина паломників приєдналася до хресної ходи в передмісті Кам'янця у селі Довжок.

    Паломники за сім днів планують пройти 210 км з Хмельницької області в Тернопільську. В середньому вони повинні долати близько 30 км в день.

    Серед учасників цьогорічного хресного ходу були дорослі з дітьми, а також люди похилого віку. Віряни взяли із собою намети і каремати, на яких планують спати під відкритим небом.

    Учасники ходи розповіли, що традиції вже більше 200 років і попри карантин люди вирішили «не порушувати звичай».

    ЗМІ нагадує, що у минулі роки з Кам'янця до Почаєва йшло близько 20 тисяч вірян.

    До слова, Московська церква в Україні цього року не проводила хресну ходу до річниці Хрещення Русі.

    Хмельниччина церква Російська православна церква в Україні хресний хід релігія Тернопільщина традиції
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